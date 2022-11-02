﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı

Genç yaşta yıldızı parlayan, henüz 19'unda Milli formayı üstüne geçiren Emre Mor, ardından büyük bir düşüş yaşamıştı.



Karagümrük'te kendini bulan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de ise eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı.



Emre, tarihi geri dönüşün yaşandığı Rennes maçında takımının son golünü atıp, İstanbulspor karşısında ise asist yaptı.



Yıldız futbolcu, performansını hızla yükseltirken, gözünü yeniden Ay-Yıldızlı formaya dikti.



25 yaşındaki yıldız, Kuntz'un kendisini İskoçya ve Çekya maçlarının kadrosuna çağırmasını bekliyor.

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