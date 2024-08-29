Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor.

Süper Lig'den birçok teklif alan Emre Mor'un yeni adresi ise belli oldu.

RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki milli futbolcuyla anlaşma sağladı.

Kulüpler arasındaki ufak pürüzlerin halledilmesi sonrası resmi imzaların atılacağı aktarıldı.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİRALIK FORMÜLÜ UYGULANACAK

Emre Mor'un, Çaykur Rizespor'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı ifade edildi.

Milli oyuncunun transferde takas hamlesi olarak kullanılacağı iddia edilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, 13 maçta süre aldı.

841 dakikada 1 gol atarken 2 gol pası verdi.

Karagümrük, geçtiğimiz sezon Süper Lig'den küme düşmüştü.

Fenerbahçe'de ise 8 maçta oynayan sağ açık, 2 asist yapabildi.

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