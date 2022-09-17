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BAE Sedat Peker'e hangi mesajı yolladı. Peker'in kilit adamı Emre olur Türk yetkililere teslim edildi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan Emre Olur'un Türk Yetkililere teslim edildiğini açıklayan Erk Acarer, Peker cephesinde peş peşe yaşanan olayların BAE’nin Peker'e mesajı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:47
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Emre Olur'un Türk yetkililere teslim edilmesinin anlamı ne? BAE Sedat Peker'e hangi mesajı yolladı?

BAE Sedat Peker'e hangi mesajı yolladı. Peker'in kilit adamı Emre olur Türk yetkililere teslim edildi
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Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan Emre Olur'un Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. B.A.E.'ne giden Olur'un devlet dairesine çağrıldığını, buradan Arnavutluk'a yollanarak Türk yetkililere teslim edildiğini söyleyen Acarer, yaşanan gelişmelerin Türkiye  ile yakınlaşılan BAE’nin Peker'e mesajı olduğunu belirtti.

"Olanları 'Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz' diye okunabilir" diyen Acarer paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"1-Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

2-Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor. Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

3-Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon,hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

4-Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!"

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