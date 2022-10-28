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Galatasaraylı yıldız futbolcu 2149 gün sonra bir ilk yaşadı

Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir, VavaCars Fatih Karagümrük maçında bir ilki yaşadı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 22:08
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Emre Taşdemir için 2149 gün sonra bir ilk. Karagümrük karşısında yaptı

Galatasaraylı yıldız futbolcu 2149 gün sonra bir ilk yaşadı
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Sezon başında takımda düşünülmeyen ancak sonrasında Galatasaray'da kalan Emre Taşdemir, Karagümrük maçında bu sezon ilk kez forma giydi. 27 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın golünü atan isim oldu.

Süper Lig'de ilk golünü 2016 yılında Bursaspor formasıyla Beşiktaş'a atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Karagümrük karşısında gol sevinci yaşadı.

Ayrıca Emre Taşdemir, 457 gün sonra resmi bir maçta Galatasaray forması giydi.

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