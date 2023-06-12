Emre Ulaş CHP'deki son gelişmeyi çizdi

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş, CHP’deki ‘değişim rüzgarını’ çizdi. İşte Emre Ulaş'ın “CHP’de çok ‘değişik’ fikirler havada uçuyor” karikatürü…

Emre Ulaş CHP'deki son gelişmeyi çizdi

28 Mayıs seçimlerinden bu yana siyasetin bir numaralı gündem maddesi olan CHP’deki değişim rüzgarları sert bir şekilde esmeye devam ederken Emre Ulaş’tan çok konuşulacak bir karikatür geldi.

İşte Emre Ulaş “CHP’de çok ‘değişik’ fikirler havada uçuyor” başlıklı karikatürü:

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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

'DEĞİŞİM' YANKILARI

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısı, muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlattı.

İmamoğlu, son olarak "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını vermişti.

SON DEĞİŞİM ÇAĞRISI DA ÖZEL'DEN

CHP'deki 'değişim' çağrıları sürerken; benzer bir çıkış da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli" dedi.

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