Emre Ulaş seçim günündeki Süleyman Soylu'yu çizdi. Karikatürde sandıkları karıştıran Soylu hicvedildi

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş, paralel YSK kurduğu iddiası ile gündeme gelen Süleyman Soylu'yu 14 Mayıs'ta sandık başında çizdi.

Emre Ulaş seçim günündeki Süleyman Soylu'yu çizdi. Karikatürde sandıkları karıştıran Soylu hicvedildi

14 Mayıs seçimlerinde sandık güvenliği ile ilgili tartışmalar sürerken, mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş, paralel YSK kurduğu iddiası ile gündeme gelen Süleyman Soylu'yu çizdi.

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AKP iktidarının seçime müdahale girişimlerine de her gün bir yenisi ekleniyor... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine sayılı günler kala iktidarın müdahale girişimleri devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’ndan polis ekiplerinin sandık sonuç tutanaklarını kaydedeceği GAMER uygulaması için yetki isteyen İçişleri Bakanlığı, bu talep reddedilmesine rağmen geri adım atmıyor. Jandarma ve polisin sandık sonuçlarını toplaması için sözlü olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin her türlü işlemlerden sorumlu YSK’ye paralel bir sistem kuran İçişleri Bakanlığı, seçim sonuçlarını kaydetme izni alamamasına karşın vazgeçmedi. Kurulun “ret” kararına rağmen polis ve jandarmaların çoğunlukla sözlü talimatlarla seçim günü için görevlendirildikleri, kolluk kuvvetlerinin sandıklar kapandıktan sonra sonuçları GAMER’e aktarmak üzere kaydedecekleri öne sürüldü. Bu durumun çeşitli güvenlik sorunlarının ve oy kullanma merkezlerinde gerginlikler yaşanmasına, çelişkili seçim sonuçlarının ortaya çıkmasına yol açabileceği uyarıları da yapıldı.

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