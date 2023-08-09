Emre Ulaş'ın halkı zamlara boğacak AKP'ye nefes aldıracak gelişmeyi çizdi

Gündemin sorunlarına dair çizimleri ile adından söz ettiren Emre Ulaş, günün karikatüründe liglerin başlaması ile vatandaşların temel problemleri unutmasını karikatürize etti.

Emre Ulaş'ın halkı zamlara boğacak AKP'ye nefes aldıracak gelişmeyi çizdi

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Mizah ve güldürmecenin usta kalemi Emre Ulaş, günün karikatüründe vatandaşların, liglerin başlaması ile uzun zamandır ülkenin temel problemleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘Zam ve vergi’ problemini unutmasını resmetti.

Emre Ulaş, son yıllarda yaptığı yanlış politikalar ile vatandaşların sırtına her gün zam bindiren ve Türk Lirasının değerini her geçen gün düşüren AKP hükümetinin, liglerin başlaması ile rahat bir nefes aldığını resmetti.

Karikatürde bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına geçip, “Ülkeyi zamlara, vergilere boğdunuz! Bi nefes alamıyoruz!” diye isyan etmesi sonrasında, vatandaşın başına bir futbol topu isabet ediyor. Topun isabet etmesi ile Erdoğan’ın yüzündeki korku ifadesinin yerini sevinç duygusu kaplıyor.

Daha sonrasında vatandaş, futbol maçlarında alışık olduğumuz sloganlardan olan, “Ya ya ya şa şa şa..” diyerek biraz önce yaptığı eleştirileri unutup sevinç içerisinde koşmaya başlıyor.

Erdoğan ise bu durumdan memnun olup, “Al sana nefes!” diyerek, zamlardan ve vergilerden dolayı şikâyet eden vatandaştan kurtuluyor.

Ulaş’ın bu karikatürü içinde bulunduğumuz trajikomik durumu yansıttı.

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