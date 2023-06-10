Emre Ulaş'tan gülme krizine sokacak karikatür. Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıran Türk'ü çizdi

Editör: Oğuz Ok

Şampiyonlar Ligi’nde beklenen final bu akşam oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak dev mücadelede İngiliz devi Manchester City ve İtalya’nın köklü takımlarından Inter karşılaşacak.

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dev maçta Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan karşı karşıya gelecek. İki Türk oyuncu, takımlarının önemli isimleri olarak öne çıkıyor.

Karikatürüst Emre Ulaş, dev final öncesi çizdiği karikatürle Şampiyonlar Ligi finali ve Türkiye’deki ekonomiye farklı bir pencereden baktı.

İlkay ve Hakan’ın birlikte kupayı kaldırdığı karikatürde bir vatandaş da ‘Avrupa Enflasyon Şampiyonu’ olarak temsili bir kupa kaldırıyor. Vatandaş kupayı kaldırmaya çalışırken “Avrupa’nın en büyük kupasını kaldıran ilk Türk siz olmayacaksınız. Çok üzgünüm çocuklar” diyor.

İşte o karikatür: