Emre Ulaş’tan gülünecek değil ağlanacak karikatür. İktidarın kesintisiz para kaynağını açıkladı

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameler ile üst üste gelen ÖTV zammı, başta benzin ve mazot olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatının artmasına neden oldu. Hayat pahalılığının daha da artması sonrası vatandaşlar markete ve pazara gitmeye korkar oldu.

ÖTV zamları sonrası karikatürist Emre Ulaş’tan gülünecek değil ağlanacak karikatür geldi.

İşte o karikatür:

Emre Ulaş son karikatüründe Erdoğan’ın yaptığı bir ‘patent başvurusu’ görülüyor. Erdoğan elinde ‘ÖTV’ yazısıyla başvuru yapıyor. Patent bürosundaki görevlinin ‘Harika bir buluş efendim adını ne yazalım’ sorusuna Erdoğan ‘Kesintisiz güç kaynağı’ yanıtını veriyor.