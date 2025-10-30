Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi!

Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı, Arka Sokaklar ve Tepe dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, A Life Lost In Colours (Renklerde Kaybolan Hayat), Bloodline (Kan), The Hope (Umut) filmlerinde; Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu belgeselinde; Eros Pansiyon, Sakın Diyorum Sakın, Kaçamak ya da Kaçamamak, Sıra Bende tiyatro oyunlarında; Müjdat Gezen’in Pera Müzikali’nde ve birçok sanatçının klibinde rol aldı.