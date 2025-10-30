Ünlü model Şebnem Schaefer, 2000’lerde Türkiye’ye tatil için geldiğinde keşfedildi ve model, sunucu, oyuncu olarak kariyer yaptı.
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi!
Türk-Alman model, sunucu ve oyuncu Şebnem Schaefer, çok sayıda dizi ve projede rol aldı. Podyumlarda da yıldız olan Schaefer, bir dönemin en popüler isimlerindendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan model, geçtiğimiz gün bir davette boy göstererek yıllar sonra geri döndü.
2001’de Miami Beach’teki “Super Model of the World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.
Pek çok markanın reklam, katalog ve tanıtım yüzü olan Schaefer, dönemin en popüler isimlerindendi.
Modellik dışında oyunculuk ve sunuculukta da başarılı bir kariyer inşa etti.
Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı, Arka Sokaklar ve Tepe dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, A Life Lost In Colours (Renklerde Kaybolan Hayat), Bloodline (Kan), The Hope (Umut) filmlerinde; Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu belgeselinde; Eros Pansiyon, Sakın Diyorum Sakın, Kaçamak ya da Kaçamamak, Sıra Bende tiyatro oyunlarında; Müjdat Gezen’in Pera Müzikali’nde ve birçok sanatçının klibinde rol aldı.
Projeleriyle dikkat çektiği kadar magazinde de konuşulan Schaefer, bir süre ekranlardan uzak kaldı.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan ünlü model, uzun bir aradan sonra yeniden göründü.
Fit görünümü ve değişmeyen güzelliğiyle dikkat çeken Schaefer, herkesi şaşırttı.
Fit görünümü ve değişmeyen güzelliğiyle dikkat çeken Schaefer, herkesi şaşırttı.
ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR?
Jennifer Şebnem Schaefer (d. 9 Şubat 1984, Frankfurt), Türk-Alman kökenli model, sunucu ve oyuncudur. 15 yaşında modellik yapmaya başlayan Schaefer’ın tam adı Jennifer Simone Macide Şebnem Schaefer’dır.
2000’de Türkiye’ye tatil için geldiğinde keşfedildi. SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasıyla adını duyurdu. Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasındaki birinciliğiyle ün kazandı.
2001’de Miami Beach’teki “Super Model of the World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Milano’daki ajanslardan teklifler aldı ve Zeki Triko’nun mayo kataloğunda tek Türk model oldu.
2002’de Acun Firarda programının moda bölümü için San Francisco ve Santo Domingo’da defilelere çıktı.
FHM, Esquire, Cosmopolitan, Formsanté, Şamdan, Aktüel, Gala, Tempo, Hafta Sonu, Bride, Vizon, InCity, DSmart, Ray Gurme, Artılife, Trtuning, Secret, Haftalık, Dolce, Kapris, Tele Magazin, Süxé, Alanyum, Nisan, HaberHayat, Elegance, Wiesbadener gibi dergilere kapak oldu.
Sayısız markanın reklam, katalog ve tanıtım yüzü oldu. Mercedes-Benz Fashion Week Berlin ve İstanbul’da ünlü tasarımcıların defilelerinde yer aldı.
Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı, Arka Sokaklar, Tepe dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, A Life Lost In Colours (Renklerde Kaybolan Hayat), Bloodline (Kan), The Hope (Umut) filmlerinde; Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu belgeselinde; Eros Pansiyon, Sakın Diyorum Sakın, Kaçamak ya da Kaçamamak, Sıra Bende tiyatro oyunlarında; Pera Müzikali’nde ve kliplerde rol aldı.
Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Türkoloji, Kültür Antropolojisi, Avrupa Etnolojisi ve Psikanaliz okudu.
Anadilleri Almanca ve Türkçe; İngilizce, Latince, Fransızca, Arapça biliyor. At biniciliği, bale, dans, tekerlekli ve buz pateni yetkinlikleri var. 2007’de Buzda Dans yarışmasında yer aldı.
Türkiye ve Almanya’da sunuculuk yaptı, Şebnem Schaefer’la Muhteşem Çocuklar programını sundu.
2007’de Demokrat Parti’den Şişli Belediye Meclisi Üyesi adayı oldu, seçilemedi. Fernuniversität’te Siyaset ve Kamu Yönetimi bitirdi. Türkiye-Almanya arasında elçi olmayı hedefliyor.
2010’da Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile görüşerek Türkiye-Almanya Biz Birlikteyiz Projesi’nin yüzü oldu. CDU Frankfurt Kadın Kolları’nda görev aldı, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Limburg şubesini kurdu.
Almanya-Türkiye arasında mekik dokudu, 2016’da Masal Uydurma Atölyesi’ni başlattı. 2017’de Orhan Kural’la Lütfen+1 Çevre Programı’nı sundu, Kural’ın vefatından sonra programı yalnız sürdürdü. Stil Avcıları’nda yarıştı, Yaşam ve Maden programını sunuyor.
KATILDIĞI YARIŞMALAR VE ALDIĞI DERECELER
1995: Avrupa’nın En Güzel Türk Kızı: 1.lik
1999: Pro7 Arabella Yüzü: 1.lik
2000: Miss Teen Tourism World: 1.lik
2001: Ford Models Super Model Of The World: 1.lik
2002: Star Search Germany: Yarı final
2005: Miss Bad Kreuznach: 1.lik
2005: Miss Rheinland-Pfalz: 1.lik
2006: Miss Germany: 2.lik
Ayrıca;
2002’de Aktüel’in oylarıyla “Bayan Bacak” seçildi.
2004’te FHM’nin Avrupa’nın en güzel Türk mankeni seçimi.
2005’te Tempo’nun 13 estetik cerrahıyla Türkiye’nin en güzel kızı.
2005-2008-2010’da FHM’nin en seksi kadınlar listesi.
2009’da Askmen’in en seksi 10 Türk kadını.
2011’de Complex’in en seksi 50 Alman kadın listesi.
SİNEMA VE TV FİLMLERİ
2002: O Şimdi Asker (Kırmızılı Kadın)
2006: Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Zaldabar Kız)
2009: Renklerde Kaybolan Hayat (Cecillia)
2020: Bloodline (Helen)
2022: Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu (Şebnem Schaefer)
2023: The Hope (Naz)
TV DİZİLERİ
2003: Lise Defteri (Aylin)
2005-2008: Emret Komutanım (Alev Hemşire)
2003: Lise Defteri (Aylin)
2005-2008: Emret Komutanım (Alev Hemşire)
2021: Tepe (Yasemin)
TİYATRO OYUNLARI
2008-2009: Eros Pansiyon (Nergis)
2017-2018: Sakın Diyorum Sakın
2018-2019: Kaçamak ya da Kaçamamak
2019-2020: Pera Müzikali (Rum Kızı)
2023: Sıra Bende
SUNUCULUK KARİYERİ
SMS Size Milyarlar Sunuyoruz (Show TV)
Almanya Hürriyet Baskı (Kanal D)
Yılbaşı Programı (TGRT)
Stil Programı (rheinmaintv)
Şebnem Schaefer’la Muhteşem Çocuklar (TV8)
Lütfen+1 Çevre Programı (Bloomberg HT)
Masal Uydurma Atölyesi
Alman-Türk Film Festivali Ödül Töreni