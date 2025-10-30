Yeniçağ Gazetesi
30 Ekim 2025 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi!

Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi!

Türk-Alman model, sunucu ve oyuncu Şebnem Schaefer, çok sayıda dizi ve projede rol aldı. Podyumlarda da yıldız olan Schaefer, bir dönemin en popüler isimlerindendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan model, geçtiğimiz gün bir davette boy göstererek yıllar sonra geri döndü.

Haberi Paylaş
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 1

Ünlü model Şebnem Schaefer, 2000’lerde Türkiye’ye tatil için geldiğinde keşfedildi ve model, sunucu, oyuncu olarak kariyer yaptı.

1 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 2

2001’de Miami Beach’teki “Super Model of the World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

2 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 3

Pek çok markanın reklam, katalog ve tanıtım yüzü olan Schaefer, dönemin en popüler isimlerindendi.

3 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 4

Modellik dışında oyunculuk ve sunuculukta da başarılı bir kariyer inşa etti.

4 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 5

Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı, Arka Sokaklar ve Tepe dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, A Life Lost In Colours (Renklerde Kaybolan Hayat), Bloodline (Kan), The Hope (Umut) filmlerinde; Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu belgeselinde; Eros Pansiyon, Sakın Diyorum Sakın, Kaçamak ya da Kaçamamak, Sıra Bende tiyatro oyunlarında; Müjdat Gezen’in Pera Müzikali’nde ve birçok sanatçının klibinde rol aldı.

5 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 6

Projeleriyle dikkat çektiği kadar magazinde de konuşulan Schaefer, bir süre ekranlardan uzak kaldı.

6 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 7

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan ünlü model, uzun bir aradan sonra yeniden göründü.

7 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 8

Fit görünümü ve değişmeyen güzelliğiyle dikkat çeken Schaefer, herkesi şaşırttı.

8 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 9

Fit görünümü ve değişmeyen güzelliğiyle dikkat çeken Schaefer, herkesi şaşırttı.

9 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 10

ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR?

Jennifer Şebnem Schaefer (d. 9 Şubat 1984, Frankfurt), Türk-Alman kökenli model, sunucu ve oyuncudur. 15 yaşında modellik yapmaya başlayan Schaefer’ın tam adı Jennifer Simone Macide Şebnem Schaefer’dır.

10 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 11

2000’de Türkiye’ye tatil için geldiğinde keşfedildi. SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasıyla adını duyurdu. Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasındaki birinciliğiyle ün kazandı.

11 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 12

2001’de Miami Beach’teki “Super Model of the World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Milano’daki ajanslardan teklifler aldı ve Zeki Triko’nun mayo kataloğunda tek Türk model oldu.

12 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 13

2002’de Acun Firarda programının moda bölümü için San Francisco ve Santo Domingo’da defilelere çıktı.

13 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 14

FHM, Esquire, Cosmopolitan, Formsanté, Şamdan, Aktüel, Gala, Tempo, Hafta Sonu, Bride, Vizon, InCity, DSmart, Ray Gurme, Artılife, Trtuning, Secret, Haftalık, Dolce, Kapris, Tele Magazin, Süxé, Alanyum, Nisan, HaberHayat, Elegance, Wiesbadener gibi dergilere kapak oldu.

14 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 15

Sayısız markanın reklam, katalog ve tanıtım yüzü oldu. Mercedes-Benz Fashion Week Berlin ve İstanbul’da ünlü tasarımcıların defilelerinde yer aldı.

15 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 16

Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı, Arka Sokaklar, Tepe dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, A Life Lost In Colours (Renklerde Kaybolan Hayat), Bloodline (Kan), The Hope (Umut) filmlerinde; Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu belgeselinde; Eros Pansiyon, Sakın Diyorum Sakın, Kaçamak ya da Kaçamamak, Sıra Bende tiyatro oyunlarında; Pera Müzikali’nde ve kliplerde rol aldı.

16 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 17

Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Türkoloji, Kültür Antropolojisi, Avrupa Etnolojisi ve Psikanaliz okudu.

17 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 18

Anadilleri Almanca ve Türkçe; İngilizce, Latince, Fransızca, Arapça biliyor. At biniciliği, bale, dans, tekerlekli ve buz pateni yetkinlikleri var. 2007’de Buzda Dans yarışmasında yer aldı.

18 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 19

Türkiye ve Almanya’da sunuculuk yaptı, Şebnem Schaefer’la Muhteşem Çocuklar programını sundu.

19 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 20

2007’de Demokrat Parti’den Şişli Belediye Meclisi Üyesi adayı oldu, seçilemedi. Fernuniversität’te Siyaset ve Kamu Yönetimi bitirdi. Türkiye-Almanya arasında elçi olmayı hedefliyor.

20 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 21

2010’da Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile görüşerek Türkiye-Almanya Biz Birlikteyiz Projesi’nin yüzü oldu. CDU Frankfurt Kadın Kolları’nda görev aldı, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Limburg şubesini kurdu.

21 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 22

Almanya-Türkiye arasında mekik dokudu, 2016’da Masal Uydurma Atölyesi’ni başlattı. 2017’de Orhan Kural’la Lütfen+1 Çevre Programı’nı sundu, Kural’ın vefatından sonra programı yalnız sürdürdü. Stil Avcıları’nda yarıştı, Yaşam ve Maden programını sunuyor.

22 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 23

KATILDIĞI YARIŞMALAR VE ALDIĞI DERECELER

1995: Avrupa’nın En Güzel Türk Kızı: 1.lik

1999: Pro7 Arabella Yüzü: 1.lik

23 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 24

2000: Miss Teen Tourism World: 1.lik

2001: Ford Models Super Model Of The World: 1.lik

2002: Star Search Germany: Yarı final

24 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 25

2005: Miss Bad Kreuznach: 1.lik

2005: Miss Rheinland-Pfalz: 1.lik

2006: Miss Germany: 2.lik

25 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 26

Ayrıca;

2002’de Aktüel’in oylarıyla “Bayan Bacak” seçildi.

2004’te FHM’nin Avrupa’nın en güzel Türk mankeni seçimi.

2005’te Tempo’nun 13 estetik cerrahıyla Türkiye’nin en güzel kızı.

26 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 27

2005-2008-2010’da FHM’nin en seksi kadınlar listesi.

2009’da Askmen’in en seksi 10 Türk kadını.

2011’de Complex’in en seksi 50 Alman kadın listesi.

27 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 28

SİNEMA VE TV FİLMLERİ

2002: O Şimdi Asker (Kırmızılı Kadın)

2006: Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Zaldabar Kız)

2009: Renklerde Kaybolan Hayat (Cecillia)

28 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 29

2020: Bloodline (Helen)

2022: Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu (Şebnem Schaefer)

2023: The Hope (Naz)

29 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 30

TV DİZİLERİ

2003: Lise Defteri (Aylin)

2005-2008: Emret Komutanım (Alev Hemşire)

30 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 31

2003: Lise Defteri (Aylin)

2005-2008: Emret Komutanım (Alev Hemşire)

31 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 32

2021: Tepe (Yasemin)

32 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 33

TİYATRO OYUNLARI

2008-2009: Eros Pansiyon (Nergis)

2017-2018: Sakın Diyorum Sakın

33 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 34

2018-2019: Kaçamak ya da Kaçamamak

2019-2020: Pera Müzikali (Rum Kızı)

34 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 35

2023: Sıra Bende

35 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 36

SUNUCULUK KARİYERİ

SMS Size Milyarlar Sunuyoruz (Show TV)

Almanya Hürriyet Baskı (Kanal D)

36 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 37

Yılbaşı Programı (TGRT)

37 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 38

Stil Programı (rheinmaintv)

38 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 39

Şebnem Schaefer’la Muhteşem Çocuklar (TV8)

39 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 40

Lütfen+1 Çevre Programı (Bloomberg HT)

40 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 41

Masal Uydurma Atölyesi

41 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 42

Alman-Türk Film Festivali Ödül Töreni

42 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 43
43 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 44
44 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 45
45 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 46
46 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 47
47 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 48
48 49
Emret Komutanım'ın ‘Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer yıllar sonra ortaya çıktı: Fit hali herkesi büyüledi! - Resim: 49
49 49
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro