Emre'yi Gümüşdağ'a kimler şikayet etti. Şerafettin'i okusaydı başına gelecekleri 22 Ağustos'ta öğrenecekti

Ben Şerafettin Tilki. Sık sık bu köşeden karşınızdayım. Futbol dünyasından olup bitenleri aktarıyorum size. Gizlenmeye çalışılanları, kapalı dosyaları, karanlık odalarda konuşulanları, dönen dolapları.

"Ben demiştim" demeyi sevmem pek. Kendi kendimin propagandasını yapıyormuşum gibi gelir bana. Gerçi buna da ihtiyacım yok ama; bu Emre Belezoğlu'nun başına gelecekleri ben 22 Ağustos'ta yine buradan Yeniçağ'dan yazmıştım be kardeşim.

Emre demiş ki Konyaspor'a yenildikleri maçtan sonra;

"Ligde oynadığımız 3 maçı da kaybettik. Alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Sabretmemiz gereken bir süreç gibi görünüyor. Bu da bizim sınavımız. En iyi yaptığımıza inandığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Saha içine konsantre olmaya çalışacağız. Görevimin başındayım. Fikrim değişirse başka şeyler konuşuruz."

Oysa senin fikrine bağlı değildi ki işler. Sen sabretmeye hazırdın ama... Ben 22 Ağustos'ta burada yazmıştım başına gelecekleri. Sadece alınan sonuçlar nedeniyle mi kapıyı gösterdi sanıyorsun Başakşehir sana.

Bak 22 Ağustos'ta ne yazmışım burada. Özet geçiyorum:

*

İşte Belözoğlu yine karşımıza çıktı. Söylentilere şöyle bir kulak kabarttım.

Durum vahim. Hatta vahim ötesi.

Zira Emre hoca hakkında şikayetler çok. Şikayet edilen kişi Başkan Göksel Gümüşdağ.

Bu hiç olmadı.

Aynı yolun yolcularını birbirine şikayet etmek ne demek!

Şikayet konusu aynı: Küfür. Hakaret. Aşağılama. Tehdit.

Hani başkan yerine gidip deva açsalar...

Biraz daha irdeledik. Meğer hoca futbolcularına düm düz gidermiş. Yerli, yabancı şikayet edenler söz birliği etmiş gibi.

"Yemediğimiz küfür kalmıyor. İdmanda bile tahammülü yok. Bir aşağılama. Bir hakaret. Bir tehdit. Topa dokunamaz olduk. Esir kampı gibi ortam var. Hiç bir yerde duymadığımız argo kelimeler. Görmediğimiz mimikler. El kol hareketleri. Takımın hocası mı, başka bir şeyi mi anlamadık. Bazı arkadaşlarımız ile fiziki temasa dönüşecek, tartışmalar, kavgalar yaşandı."

Böyle uzayıp giden şikayetler.

İnanılacak gibi değil. Bir değil, iki, üç, beş hiç değil..

Peki Gümüşdağ bu baş kaldırıya, isyana nasıl tepki vermiş.

Önce bireysel şikayetleri, laf güzellemesi ile kapatmış. "Konuşurum. Çözerim. Hallolur. Siz işinize bakın." Türünden yaklaşmış.

Değişim olmayınca. Toplu halde başkana çıkılmış.

Başkan, "Yurt dışı temasları var sanırım. Gergin. Sinirli. Kendinde değil. Bana eylül başındaki milli araya kadar süre verin. Sabredin gereken yapılacak" demiş.

*

İşte böyle. Milli araya girer girmez başkan Göksel Gümüşdağ futbolculara verdiği sözü yerine getirdi ve Emre Belözoğlu'nun biletini kesiverdi.

Emre'ye sürpriz olmuş bu karar. Oysa okusaydı Şerafettin'i başına gelecekleri çoktan bilirdi.

Siz siz olun beni takibe devam edin.

Her şeyi ilk öğrenen olmak için.