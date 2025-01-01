Emrin olur Sayın Cumhurbaşkanım

Araç Muayene hizmetlerine yapılan 43,93 zam oranı ile 2025 yılında TÜVTÜRK’e ödeyeceğimiz toplam rakam şöyle;

Türü Sayısı Ücret Toplam Otomobil, Kamyonet, Römork, Özel amaçlı araç, Karavan, Minibüs, Ambulans, İtfaiye aracı 12.000.000 2.621 ₺ 31.452.000.000 ₺ Otobüs, Çekici, Kamyon, 925.000 3.544 ₺ 3.278.200.000 ₺ Traktör, Motosiklet, Motorlu Bisiklet 1.350.000 1.335 ₺ 1.802.250.000 ₺ 2025 yılı geliri 36.532.450.000 ₺

Toplam 36 milyar 532 milyon 450 bin lira.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılında enflasyonla ve fahiş fiyat artışları ile mücadele için yol göstererek Türk milletine şöyle talimat verdi:

“En etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir.”

Türk milleti olarak elbette, “Emrin olur başım gözüm üstüne” dememiz lazım.

Ve 2025 yılında araçlarımızın TÜVTÜRK hizmetini boykot edelim ve muayenelerini yaptırmayalım.

Bitmedi.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, asgari ücrete yapılan zamma dikkat çekerek MTV'ye yapılan yüzde 43.93 oranındaki zammı eleştirdi.

"Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim.

Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış.

Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor.

Vergi, harç ve cezalara uygulanan yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerlemenin, enflasyonu körüklediği realitesi göz ardı ediliyor.

Devlete ödenen paralar, personel, su, elektrik, akaryakıt, malzeme gibi işletme maliyetini arttıran girdiler arasındadır.

Bir şekilde fiyatlara yansır.

Enflasyon hedefindeki sapmaların sebebini araştıranlara hatırlatmak istedim, bilginize.

Hadisenin adalet boyutuna girmiyorum bile.”

Çok haklısın Şamil kardeşim.

22 yıl sonra AKP iktidarında “adalet” kalmadı ki giresin…

Değerli okurlarım,

TÜVTÜRK’e ilaveten Erdoğan’ın, “Boykot” emrini uygulamanın bir diğeri de Şamil Tayyar’ın haklı tepkisine neden olan “Motorlu Taşıtlar Vergisi” (MTV) olmalıdır.

O halde 2025 yılında Cumhurbaşkanımızın “boykot” talimatına uyalım.

Araçlarımızın TÜVTÜRK muayenesini yaptırmayalım.

MTV ödemelerini yapmayalım.

Erdoğan’ın, “fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot” çağrısına destek verelim…

Bu iki konuda da Şamil Tayyar kardeşimin öncülük yapmasını bekliyorum.

AKP’li Şamil Tayyar’ın itiraf ettiği bu kafa şöyle çalışır:

"Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanma…”

Yıl yeni ama kafa 22 yıldır eski kafa.

Yeni yılınızı kutlar, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu nice yeni yıllar dilerim.