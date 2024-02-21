Emziren anne nasıl beslenmeli

Emzirme döneminde sıvı alımına dikkat etmelisiniz. Bol sıvı almanın yanında özellikle çok su içmek çok faydalıdır. Uzmanlar emziren annelerin günde 3 litre su içmeleri gerektiğini söylüyorlar. Emziren anneler bu dönemde sıvı alımını yemeklerinde çorba içerek artırabilirler. Özellikle sulu ve sıcak içilen çorbalar sütün çoğalmasına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda fazla kiloların verilmesine de katkıda bulunmaktadır. Uzmanlar her gün düzenli olarak mercimek gibi baklagil çorbalarının yanında yoğurt çorbası içmelerini de tavsiye etmektedir. Sıvı alımı aynı zamanda süt ve ayran ile de desteklenebilir.



LOHUSA ŞERBETİ

Lohusa şerbetinin anne sütünü çoğalttığı yönünde iddialar olsa da şeker oranı yüksek olduğu için uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Lohusa şerbetinin yanı sıra yapılan kompostoların şeker oranı çok önemlidir. Az şekerli olarak yapılan kompostolara kuru üzüm ve kayısı katarak tatlandırabilirsiniz. Kilo sorunu olmayan annelerin emzirme dönemlerinde tahin pekmez tüketmeleri çok yararlıdır. Bebeğin zeka gelişimine katkısı olduğu gibi annenin sağlığı için de çok önemlidir. Şeker alımının azaltılması şartıyla tüketilen tahin pekmez, annenin kabızlık ve üşüme gibi problemlerine karşı etkili bir çözüm olur.

Pekmez alımının yanı sıra bal alımının da anne sütü için çok faydalı olduğu ifade edilmektedir. Annenin aldığı besinler sütün kalitesini doğrudan etkiler. Bu yüzden annenin vitamin ve mineral bakımından zengin besinler alması çok önemlidir. Emziren annelerin çeşitli şarküteri ürünlerinin yanında kafein ve asit içeren içeceklerden uzak durmaları tavsiye edilmektedir. Emziren anneler protein bakımından zengin olan yumurta, süt, et ve balık gibi yiyeceklerin alımına önem vermelidir.

Rezene ve dereotu alımının anne sütünü çoğalttığı yönünde söylentiler uzun yıllardır bilinmektedir. Düzenli olarak alınan rezene ve dereotu, anne sütünün üretimini sağlayan hormonal değişimlere yardımcı olurken aynı zamanda östrojen ve prolaktin üretimini artırır. Ancak emziren annelerin bitkisel çay alımından önce mutlaka doktorlarına danışmaları ve izin almaları tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde kişiden kişiye farklı yan etkiler ortaya çıkabilir. Anne sütünü çoğaltıcı özelliği ile tanınan diğer yiyecekler ise incir, beyaz üzüm, beyaz dut ve dut kurusudur. Geleneksel olarak bilinen ve emziren annelerin alması önerilen bu yiyecekler vücut direncini arttırmanın yanı sıra anne sütüne büyük oranda katkı sağlar...