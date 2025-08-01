Emzirme kansere kalkan oluyor! Annelere müjde

Emzirme, yalnızca bebek sağlığı için değil, aynı zamanda annenin sağlığını korumada da kritik bir rol oynadı.

Bilimsel araştırmalar, emzirmenin meme ve yumurtalık kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, özellikle uzun süreli emzirmenin, hormonal dengeyi düzenleyerek ve meme dokusundaki hücresel yenilenmeyi teşvik ederek kanser riskini düşürdüğünü vurguladı.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, bu doğal sürecin sağlık üzerindeki olumlu etkileri bir kez daha gündeme taşındı.

Uzmanlar, emzirmenin annenin doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırdığını, meme ve yumurtalık kanseri riskini azalttığını ve sağlıklı kilo kontrolüne destek olduğunu belirtti.

BİLİMSEL BULGULAR NE SÖYLÜYOR?

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma, ilk altı ay düzenli emziren kadınlarda meme kanseri riskinin emzirmeyenlere göre %10 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, emzirme sırasında yumurtalıkların östrojen üretimini minimuma indirdiğini ve bu durumun adet döngülerini azaltarak kanser riskini düşürdüğünü gösterdi.

Harvard Üniversitesi’nden yapılan bir başka araştırma, emzirmenin östrojen reseptörü negatif meme kanserleri gibi daha agresif kanser türlerine karşı da koruyucu olduğunu belirtti. Bu çalışmada, emzirme süresinin uzamasıyla risk azalmasının daha belirgin olduğu vurgulandı.

Yumurtalık kanseri açısından da emzirmenin koruyucu etkisi dikkat çekti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valerie Beral’in liderliğinde yürütülen bir meta-analiz, 12 ay veya daha uzun süre emziren kadınlarda yumurtalık kanseri riskinin %30’a kadar azaldığını ortaya koydu. Bu bulgular, emzirmenin hormonal denge üzerindeki etkilerinin kanser önlemede ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD’deki Mayo Clinic’ten Onkoloji Uzmanı Dr. Sandhya Pruthi, emzirmenin meme kanseri riskini azaltmadaki etkisini şöyle açıkladı:

“Emzirme, meme dokusundaki hücrelerin yenilenmesini teşvik ediyor ve östrojen seviyelerini baskılayarak anormal hücre oluşumunu engelliyor. Özellikle 1,5-2 yıl gibi uzun süreli emzirme, bu koruyucu etkiyi maksimize ediyor.”

Dr. Pruthi, emzirmenin yanı sıra düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve ideal kilonun korunmasının da kanser riskini azalttığını vurguladı.

Emzirme, bu risk faktörlerini dengelemek için doğal bir yöntem sundu.

ERKEN TEŞHİS VE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI

Uzmanlar, emzirmenin kanser riskini azaltmada etkili olduğunu belirtse de, erken teşhisin önemini vurguladı.

Uzmanlar, anneleri emzirme konusunda bilinçlendirmenin ve desteklemenin, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından kritik olduğunu vurguladı.