Emzirme ödeneği kaç ay veriliyor?

Devletin kadınlara verdiği nakdi destek ödemeleri, kadınların iş hayatındaki konumlarını sürdürmelerine ve ekonomik sıkıntılarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. İş hayatında aktif olarak yer alan kadınlar, doğum süreci gibi belli başlı nedenlerle iş hayatından bir süre uzak kalabilmektedir. Hamilelik sürecindeki kadınlar, hamileliğin belirli bir döneminden sonra ücretli izne ayrılmakta ve doğumun ardından da belli bir süre ücretli izin kullanmaktadır. Bu aşamada devlet, kadınların iş hayatındaki kariyerlerini sürdürebilmelerini desteklemek ve değişen ekonomik durumlarına yardımcı olmak için farklı kalemler adı altında ödemeler yapmaktadır.

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?

Emzirme ödeneği, halk arasında "süt parası" olarak da bilinmektedir. Yeni anne olan kadınların emzirme sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla verilen bu ödeme, devlet tarafından hak sahiplerine sunulmaktadır. Her çocuk için ayrı ayrı verilen bu ödenek, annenin çocuğuna sağlıklı ve dengeli beslenme sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin artan giderlerle karşılaştıklarında ekonomik zorluk çekmemeleri için de önemli bir destektir.

EMZİRME ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?



Sigortalı bir kadının doğum yapması veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda, sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilmektedir. Bu ödeneğin alınabilmesi için gereken şartlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

1. Sigortalı Kadın İçin:

- Hizmet akdine tabii 4/A sigorta kolunda çalışan sigortalı kadınlar için, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

- Kendi adına ve hesabına 4/B sigorta kolunda çalışan sigortalı kadınlar için, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılmış olması ve genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere, prime ait her türlü borcun ödenmiş olması gerekmektedir.

2. Sigortalı Erkek İçin:

- Sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda, sigortalı erkeğin hizmet akdine tabii 4/A sigorta kolunda çalışması ve doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

- Kendi adına ve hesabına 4/B sigorta kolunda çalışan sigortalı erkekler için, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılmış olması ve genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere, prime ait her türlü borcun ödenmiş olması gerekmektedir.

3. Doğumun Canlı Gerçekleşmesi:

- Emzirme ödeneğinin alınabilmesi için doğumun canlı bir şekilde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

4. Sigortalılığı Sona Erenler İçin:

- Emzirme ödeneğine hak kazanan ve sigortalılığı sona erenlerin durumunda ise, çocuklarının bu süre içerisinde doğması halinde, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içerisinde en az 120 gün prim ödemesi yapmış olmalıdır.

EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

Emzirme ödeneği, halk arasında bilinen adıyla süt parası, yeni anne olan kadınların merak ettiği önemli desteklerden biridir. Bu ödenek, her yıl güncellenerek hak sahiplerine verilmektedir. Geçmiş yıllarda ödeneğin tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

- 2020 yılında emzirme ödeneği: 202 TL

- 2021 yılında emzirme ödeneği: 232 TL

- 2022 yılında emzirme ödeneği: 316 TL

- 2023 yılında emzirme ödeneği: 520 TL

- 2024 yılında emzirme ödeneği: 857 TL

EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için herhangi bir kuruma başvuru yapmaya gerek yoktur. Yeni doğan bebeğin nüfus sistemine kaydedilmesi, bu ödeneğin alınması için yeterlidir. Doğumun gerçekleştiği hastane, gerekli bilgileri sisteme girdiğinde, emzirme ödeneği otomatik olarak işleme alınır.

ÖDEME SÜRECİ

Emzirme parası, doğumdan sonraki iki ay içerisinde hak sahiplerine ödenir. Ödemeler, her ayın 8'i ile 14'ü arasında gerçekleştirilir. Bu tutar, devlet tarafından her bir çocuk için ödenir ve beş yıl içerisinde ilgili banka hesabından teslim alınması gerekmektedir. Aksi halde, ödeneğin alınma hakkı yanar ve destek geri alınamaz.

Emzirme ödeneği, yeni annelerin maddi yükünü hafifletmeyi ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlamayı amaçlar. Bu destek, aile bütçesine katkıda bulunarak, ebeveynlerin ekonomik sıkıntı çekmeden bebeklerinin bakımını yapmalarına yardımcı olur.