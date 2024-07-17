En acı hasat. Tarlada kilosu 20 ile 25 TL

Şu an için tam olarak ne kadar kazanacağımızı bilemiyorum, ama tarladan 20 TL ile 25 TL'den sattık. Samandağ biberi acı olduğu için herkes tercih ediyor. Hilesi hurdası yok, şu anda Samandağ biberimiz 10 numara diyebiliriz."