En acı hasat. Tarlada kilosu 20 ile 25 TL

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında çiftçiler, toprakla buluşturdukları tohumların hasadına devam ediyor.
Türkiye'de acı severlerin afiyetle tükettiği Samandağ biberinin de hasat mevsimi geldi. Arsuz ilçesinde kavurucu sıcağın altında zorlu şartlarda hasat edilen biber, tarladan 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.
Zorlu hasat sırasında litrelerce su tüketerek çalışan işçilerin yevmiyesi ise 800 TL.
Hasattan memnun olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Tahir Öztürk, şunları söyledi: "Sabah 05.30-06.00 gibi başladık, bu sıcaklığın altında hasat yapıyoruz.
Çok sıcak, gerçekten zorlanıyoruz. Gelen kutular gidiyor, bidonlar sular boşalıyor. Günlük yevmiye ortalama 800 TL ama işine göre değişiyor. Biberi 4 dönümlük bir alana ektim. Daha bugün başladık, siftah ettik.
Şu an için tam olarak ne kadar kazanacağımızı bilemiyorum, ama tarladan 20 TL ile 25 TL'den sattık. Samandağ biberi acı olduğu için herkes tercih ediyor. Hilesi hurdası yok, şu anda Samandağ biberimiz 10 numara diyebiliriz."