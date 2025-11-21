Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 61 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, kendi adını taşıyan 2 yaşındaki torunu Muhittin Sarıkaya'yı da yanına alıp, traktörüyle yola çıktı.
Dengesini kaybedip traktörden düşen 2 yaşındaki bebek, sağ arka tekerin altında kaldı. Aracı durduran dede Muhittin Sarıkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan dede, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.