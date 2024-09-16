En az yakıt harcayan 10 otomobil belli oldu. Araç alacaklar dikkat!

ABD merkezli otomobil platformu Car And Driver sitesinin yaptığı incelemeye göre, dünyada en az yakıt harcayan 10 otomobil şu şekilde sıralandı:
10 - Nissan Kicks
Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
9 - Acura Integra
Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
8 - Volkswagen Jetta
Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre
7 - Nissan Sentra
Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre
6 - Kia Forte
Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre
5 - Nissan Versa
Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre
4 - Toyota Corolla
Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre
3 - Hyundai Elantra
Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre
2 - Honda Civic
Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre
1 - Mitsubishi Mirage
Ortalama yakıt tüketimi 6 litre