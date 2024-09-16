En az yakıt harcayan 10 otomobil belli oldu. Araç alacaklar dikkat!

ABD merkezli otomobil platformu Car And Driver sitesinin yaptığı incelemeye göre, dünyada en az yakıt harcayan 10 otomobil şu şekilde sıralandı:

10 - Nissan Kicks

Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

9 - Acura Integra

Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

8 - Volkswagen Jetta

Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre

7 - Nissan Sentra

Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre

6 - Kia Forte

Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre

5 - Nissan Versa

Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre

4 - Toyota Corolla

Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre

3 - Hyundai Elantra

Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre

2 - Honda Civic

Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre

1 - Mitsubishi Mirage

Ortalama yakıt tüketimi 6 litre