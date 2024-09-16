En az yakıt harcayan 10 otomobil belli oldu. Araç alacaklar dikkat!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En az yakıt harcayan 10 otomobil belli oldu. Araç alacaklar dikkat!

Araç alırken kullanıcıların en çok dikkat ettiği konuların biri de araçların ne kadar yakıt tükettiği oluyor. En az yakıt harcayan 10 otomobil açıklandı.

ABD merkezli otomobil platformu Car And Driver sitesinin yaptığı incelemeye göre, dünyada en az yakıt harcayan 10 otomobil şu şekilde sıralandı:

10 - Nissan Kicks

Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

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9 - Acura Integra

Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

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8 - Volkswagen Jetta

Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre

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7 - Nissan Sentra

Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre

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6 - Kia Forte

Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre

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5 - Nissan Versa

Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre

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4 - Toyota Corolla

Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre

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3 - Hyundai Elantra

Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre

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2 - Honda Civic

Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre

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1 - Mitsubishi Mirage

Ortalama yakıt tüketimi 6 litre

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