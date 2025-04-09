En başarılı belediye başkanı bakın kim çıktı? İktidarı derin sessizliğe boğacak anket!

ALF Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde 17 bin 420 katılımcıyla CATI ve CAWI yöntemiyle "Türkiye'nin Seçmen Panoraması" anketi gerçekleştirdi.

EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU SEÇİLDİ

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" ve "En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları"nın oylandığı çalışmada, “Yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanarak görevinden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 62,3 oranla listenin ilk sırasında yer aldı.

İmamoğlu'nun ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,8 oran ile 2. Sırada yer alırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yüzde 59,5 ile 3. sırada yer aldı.

LİSTENİN İLK 5 SIRASINDAKİ BELEDİYE BAŞKANLARI CHP’DEN

4. sırada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 58,9 ile yer alırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yüzde 58,8 ile 5. sırada yer aldı. Öte yandan yapılan ankette ilk 5’te CHP’li belediye başkanlarının olması dikkat çekti.

10 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA SADECE 1 AKP’Lİ VAR

İl Belediye başkanlarının yanı sıra en başarılı ilçe belediye başkanları da belli oldu.

En başarılı ilk 10 ilçe belediye başkanının listede yerini aldığı çalışmada, AKP'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ilk sıradaki yerini aldı. Listedeki diğer 9 belediye başkanı ise CHP'den seçildi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yüzde 67,4 ile ikinci sıradaki yerini alırken, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise yüzde 56,9 ile üçüncü oldu.

Odunpazan Belediye Başkanı Kazım Kurt yüzde 56,4 ile 4. Sıraya yerleşirken, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yüzde 55,6 oranla 5. sırada yer aldı.

İşte listede yer alan isimler,