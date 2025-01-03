En başarılı belediye başkanı belli oldu. Zirvedeki isim şaşırttı

ORC Araştırma Şirketi yaptığı ankette, 5 bin 900 katılımcıya "2024 yılını değerlendirdiğinizde, siyasette etkili olduğunu düşündüğünüz isimleri söyler misiniz?" sorusunu yöneltti.

ERDOĞAN İLK SIRADA

Seçmenlerin verdiği yanıtlara göre öne çıkan 20 isim belli oldu. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzde 33.7 oranla ilk sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu ise Yüzde 29.0 oranla ikinci sırada yer aldı.

İşte öne çıkan 20 isim şu şekilde,

1-) Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33.7

2-) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 29.0

3-) Özgür Özel: Yüzde 25.6

4-) Hakan Fidan: Yüzde 17.4

5-) Devlet Bahçeli: Yüzde 15.8

6-) Mansur Yavaş: Yüzde 13.6

7-) Ali Yerlikaya: Yüzde 11.9

8-) Ümit Özdağ: Yüzde 10.4

9-) Fatih Erbakan: Yüzde 9.2

10-) Ali Mahir Başarır: Yüzde 7.5

11-) Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 6.3

12-) Gürsel Tekin: Yüzde 6.1

13-) Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 4.8

14-) Murat Kurum: Yüzde 4.4

15-) Turhan Çömez: Yüzde 3.4

16-) Mustafa Sarıgül: Yüzde 3.2

17-) Mustafa Destici: Yüzde 2.8

18-) Cemal Enginyurt: Yüzde 2.1

19-) Ahmet Davutoğlu: Yüzde 1.7

20-) Ali Babacan: Yüzde 1.3

ORC Araştırma Şirketi, öte yandan 30 büyükşehirde 15 bin 400 katılımcıya "31 Mart 2024'ten bu güne değerlendiğinizde, Belediye Başkanınızı Başarılı Buluyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Çıkan anket sonuçlarına göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 59.7 oranla ilk sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 59.3 oranla 2. Sırada yer aldı.

İşte başarı oranı en yüksek 10 büyükşehir belediye başkanı:

1-) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 59.7

2-) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 58.3

3-) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Yüzde 57.8

4-) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 57.4

5-) Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 57.0

6-) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 56.5

7-) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Yüzde 56.1

8-) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 55.2

9-) Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer: Yüzde 54.9

10-) Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Yüzde 54.5