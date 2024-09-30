En beğendiğiniz siyasetçi kim anketinden dikkat çeken sonuç. Birinci; tahmin ettiğiniz kişi değil

Asal Araştırma’nın “Siyasi Gündem Araştırması” sonuçları açıklandı.

Araştırma, 26 ilde 10-17 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara “En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 19,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Yavaş’ın bir önceki ayki beğenilme oranı yüzde 20,7 olarak kaydedilmişti.

Mansur Yavaş, yerel seçimlerde yüzde 60,43 oy alarak CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Yavaş’ı yüzde 18,3 oy oranıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Geçtiğimiz ay Erdoğan’ın beğenilme oranı yüzde 18,8 olarak ölçülmüştü.

“BEĞENDİĞİM SİYASETÇİ YOKTUR” DİYENLERİN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

“Beğendiğim siyasetçi yoktur” diyenlerin oranı ise yüzde 16,2 olarak üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 15,5 oy oranıyla dördüncü sırada bulunuyor. İmamoğlu’nun bir önceki ayki beğenilme oranı da yüzde 15,5 olarak belirlenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 11 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Özel’in bir önceki ayki beğenilme oranı yüzde 10,4 olarak kaydedilmişti.