En beğenilen siyasetçi anketinde çarpıcı sonuç! 3 kulvarda da büyük fark

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En beğenilen siyasetçi anketinde çarpıcı sonuç! 3 kulvarda da büyük fark

ORC Araştırma, 'En beğenilen siyasetçiler' başlıklı bir anket yayımladı. Aradaki fark dikkatlerden kaçmadı.

Orc tarafından yapılan araştırmaya göre katılımcılara Genel Başkan, Belediye Başkanı ve Milletvekili düzeyinde beğendikleri siyasetçiler soruldu. CHP'li siyasetçiler üç bölümde de farkla birinci sırada yer aldı.

Araştırma şirketi, 13-16 Mayıs tarihlerinde 3 bin 500 katılımcı ile gerçekleştirdikleri yeni anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçiler kimlerdir?" diye soruldu.

Buna göre; Genel Başkanlar, Belediye Başkanları ve CHP-AKP Milletvekilleri listesi sıralandı.

CHP LİDERİ EN BEĞENİLEN BAŞKAN OLDU

Ankete göre yüzde 49,8 ile en beğenilen Genel Başkan, CHP lideri Özgür Özel oldu. Özel'i yüzde 44,6 ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan takip etti.

En beğenilen Belediye Başkanı ise yüzde 53,9 ile Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nu yüzde 50,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

En beğenilen Milletvekilleri listesinde ise yüzde 25,3 ile CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır birinci sırada yer aldı.

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