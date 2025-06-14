En büyük Bulgar bankası Yunanistan pazarına adım attı

Bulgaristan sermayeli en büyük banka olan Fibank, Avrupa pazarında büyüme stratejisinin ilk adımını Yunanistan ile attı. Banka, “My Fibank” adlı mobil uygulaması üzerinden, komşu ülkedeki bireysel müşterilere doğrudan hizmet sunmaya başladı.

Yunanistan, Bulgaristan’ın en önemli dış ticaret ortakları arasında yer alıyor. Fibank bu pazara, debit kartla entegre çalışan ödeme hesabı, banka paketleri ve vadeli mevduat ürünleriyle giriş yaptı. Müşterilere hizmet, Yunanca ve İngilizce olarak veriliyor.

Uygulamada ilk aşamada sunulan finansal çözümler arasında Basic, Standard ve Premium olmak üzere üç farklı dijital paket bulunuyor. Bu paketler, kullanıcıya modern ve işlevsel bankacılık deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Bir sonraki adımda ise kredi kartı başvurusu ve yatırım işlemleri gibi gelişmiş hizmetlerin uygulamaya eklenmesi planlanıyor.

Kurulduğu 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Fibank, Bulgaristan’da hızlı para transferleri dahil birçok yeniliğe öncülük etti. Banka, halihazırda Kıbrıs ve Arnavutluk'ta da faaliyet gösteriyor.

Fibank, müşterileriyle güven ilişkisi kurma konusunda aldığı uluslararası ödüllerle tanınıyor ve yüksek teknolojili dijital bankacılık çözümleriyle Avrupa sahnesinde yerini sağlamlaştırmak istiyor.