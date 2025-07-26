En büyük kuraklığı yaşayacak il belli oldu! Uzman isim tarih vererek uyardı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Oktan, küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Oktan, İTÜ, KATÜ ve Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün ortak iklim senaryosu çalışmasına dayanarak, Antalya’nın yüzyılın ortasına gelmeden en büyük kuraklığı yaşayacak illerden biri olacağı uyarısında bulundu.

Küresel sıcaklık artış hedefinin 1,5°C'den 2,5°C’ye yükseldiğini belirten Oktan, bu yükselişin tahminleri geride bıraktığını ve iklim koşullarının hızla değiştiğini söyledi. Yangınların da bu süreci hızlandırdığını dile getiren Oktan, alınması gereken önlemlerin aciliyetine dikkat çekti.

Doç. Dr. Ercan Oktan

Doç. Dr. Ercan Oktan şöyle konuştu:

Tüm dünyada küresel ısınma ile ilgili olarak insanlar 2030'da ortalama 1,5 derecelerde tutabilir miyiz diye düşünüyordu. Şu an dünyadaki Paris Anlaşması'ın uygulanmasından tutun da bizim yasalarımıza kadar hepsinde hedef acaba 2,5 dereceyi tutturabilir miyiz noktasına geldi. Çok kısa sürede 1,5 hedefini geride bıraktık. Böyle baktığınız zaman öyle kümülatif artıyor ki tahminlerin ötesine geçiyor. Bir sürü iklim senaryosu var. Kullanılan en iyi iklim senaryosu ve de en kötü senaryoya göre bir şey söyleyeyim. İTÜ ve KATÜ ve Marmara Ormancılık Araştırması Araştırma Müdürlüğün'ün yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmaya göre baktığınızda örnek veriyorum yüzyılın ortasına gelmeden Antalya en büyük kuraklığı yaşayacak illerden biri. En basitini söylüyorum. Şimdi böyle baktığınızda insanlara yüzyılın ortası dediğimizde önümüzde çok kısa bir süre kaldı 100 yılın ortasında 25 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz ve bu çok hızlı geçiyor. Ve bu tahminleri sürekli güncellemek zorunda kalıyoruz. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki bu yangınlar da bu değişimi etkileyen sebeplerden biri.