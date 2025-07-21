En ciddi teklif Fenerbahçe'den! Rakip Sunderland

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En ciddi teklif Fenerbahçe'den! Rakip Sunderland

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı transfer etmek için Sunderland ile yarışıyor; ilk teklif reddedildi, yeni teklif yolda.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Granit Xhaka için temaslar hız kazandı. Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Sunderland ile birlikte İsviçreli yıldız için en ciddi teklifi yapan iki kulüp konumunda.

Ancak Bayer Leverkusen’in her iki kulübün de yaptığı ilk teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Plettenberg, Fenerbahçe ve Sunderland’in yeni ve geliştirilmiş teklifler sunmaya hazırlandığını da aktardı.

Leverkusen formasıyla başarılı bir sezon geçiren 31 yaşındaki Xhaka'nın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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