En ciddi teklif Fenerbahçe'den! Rakip Sunderland

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Granit Xhaka için temaslar hız kazandı. Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Sunderland ile birlikte İsviçreli yıldız için en ciddi teklifi yapan iki kulüp konumunda.

???????? Sunderland and Fenerbahce are currently the two most concrete options for Granit #Xhaka. Both teams have submitted offers. Leverkusen have rejected both offers. Both teams want to improve their bids.



Bayer 04 Leverkusen are informed. A transfer is still possible. It all now… pic.twitter.com/73dGGydl4m — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 21, 2025

Ancak Bayer Leverkusen’in her iki kulübün de yaptığı ilk teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Plettenberg, Fenerbahçe ve Sunderland’in yeni ve geliştirilmiş teklifler sunmaya hazırlandığını da aktardı.

Leverkusen formasıyla başarılı bir sezon geçiren 31 yaşındaki Xhaka'nın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.