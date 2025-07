En ciddi teklif Fenerbahçe'den! Rakip Sunderland

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Granit Xhaka için temaslar hız kazandı. Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Sunderland ile birlikte İsviçreli yıldız için en ciddi teklifi yapan iki kulüp konumunda.

???????? Sunderland and Fenerbahce are currently the two most concrete options for Granit #Xhaka. Both teams have submitted offers. Leverkusen have rejected both offers. Both teams want to improve their bids.



Bayer 04 Leverkusen are informed. A transfer is still possible. It all now… pic.twitter.com/73dGGydl4m