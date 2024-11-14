En çok AKP döneminde harcama yapılmış! İstanbul ve Ankara belediyelerine soruşturma açılmıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın konser harcamaları ile başlayan tartışma giderek büyümeye devam ediyor.

Ankara’da Ebru Gündeş konserinin ardından başlayan tartışmalarda belediyeye müfettiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Hedefteki belediye Ankara gibi görünse de Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni konser giderleri üzerinden hedef aldı.

Erdoğan’ın bu açıklamaları basına yansımasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye konu üzerinden resen soruşturma açtı.

Bunun üstüne konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, savcılığın harcamalara yönelik başlatılacak herhangi bir incelemeye hazır olduklarını teftiş edilmekten onur duyduklarını ifade ederek, “5,5 yıldır gün geçmeden yapın bu itibar suikastlarını karşılamada son derece idmanlıyım. İtibar suikastı yaparken teftiş edilmekten onur duyarız. Ancak buradan teftiş eden akla diyorum ki; İstanbul'u ne kadar denetlediniz bizden önce. Hatta AKP'ye ait belediyeleri ne kadar denetlediniz. 5 yıla eşitse görevi bırakacağım buradan söylüyorum” dedi.

AKP DÖNEMİ HARCAMALARI ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmeden önceki yıllardaki harcamaları ile Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki 5 sene 4 aylık sürede ne kadar harcama yaptığı belgelendi.

İmamoğlu başkanlığındaki 64 aylık (2019/6 aylık-2020-2021-2022-2023-2024/10 ay) dönemde İBB’deki yapılan bütün etkinliklerde 325 milyon 288 bin 432 dolar harcandığı ortaya çıktı.

İmamoğlu’nun göreve gelmesinden önceki yalnızca 30 aylık (2015-2016-2017-2018-2019/6 aylık) dönemde ise yani İstanbul’u AKP ve dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın kayyım olarak yönettiği dönemde 467 milyon 112 bin 680 dolar harcandığı belgelendi.

Gazeteci Murat Ongun, sosyal medya üzerinden İBB'nin eski ve yeni dönem harcamalarını kamuoyuyla paylaştı.

Murat Ongun yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.”