En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı

En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İş Kurumu’nun Haziran ayı raporuna göre en çok talep gören meslekler ortaya çıktı.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 1

Türkiye İş Kurumu haziran ayı raporunu paylaştı. Raporda göre 6 ayda toplam 1 milyon 339 bin 814 açık iş ilanı yayımlandı.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 2

İŞKUR’a göre Haziran ayı itibarıyla ise 193 bin 968 yeni iş imkanı doğdu.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 3

Açık işlerin neredeyse tamamının yani yüzde 98,8'inin özel sektörden geldiği belirtildi.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 4

Haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 253 bin 851 kişi olarak açıklandı.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 5

İşsizler rakamını oluşturan yüzde 48, 5'lik kısmı erkekler, yüzde 51, 5'lik kısmı ise kadınlar olduğu aktarıldı.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 6

Genç işsizlerin, özellikle 15-24 yaş grubunun işsizlik oranı ise yüzde 21,7 olarak belirlendi.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 7

Açık işlerin en yoğun olduğu sektör imalat sanayi olarak belirtilirken sektörde toplam 530 bin 202 açık iş bulunduğu açıklandı.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 8

En çok işçi aranan meslek özel güvenlik görevlisi oldu. Listenin ikinci sırasında ise Turizm ve Otelcilik elemanı yer aldı.

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 9

İŞTE EN ÇOK ARANAN 10 MESLEK

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 10

1 - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 11

2- Turizm ve Otelcilik Elemanı

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 12

3- Servis Elemanı (Garson)

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 13

4 - Satış Elemanı / Danışmanı

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 14

5 - Reyon Görevlisi

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 15

6 - Konfeksiyon İşçisi

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 16

7 - Market Elemanı

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 17

8 - Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 18

9 - Güvenlik Görevlisi

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 19

10 - Perakende Satış Elemanı (Gıda)

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En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı 20
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