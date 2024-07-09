En çok aranan meslekler ortaya çıktı. İŞKUR açıkladı

Türkiye İş Kurumu haziran ayı raporunu paylaştı. Raporda göre 6 ayda toplam 1 milyon 339 bin 814 açık iş ilanı yayımlandı.
İŞKUR’a göre Haziran ayı itibarıyla ise 193 bin 968 yeni iş imkanı doğdu.
Açık işlerin neredeyse tamamının yani yüzde 98,8'inin özel sektörden geldiği belirtildi.
Haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 253 bin 851 kişi olarak açıklandı.
İşsizler rakamını oluşturan yüzde 48, 5'lik kısmı erkekler, yüzde 51, 5'lik kısmı ise kadınlar olduğu aktarıldı.
Genç işsizlerin, özellikle 15-24 yaş grubunun işsizlik oranı ise yüzde 21,7 olarak belirlendi.
Açık işlerin en yoğun olduğu sektör imalat sanayi olarak belirtilirken sektörde toplam 530 bin 202 açık iş bulunduğu açıklandı.
En çok işçi aranan meslek özel güvenlik görevlisi oldu. Listenin ikinci sırasında ise Turizm ve Otelcilik elemanı yer aldı.
İŞTE EN ÇOK ARANAN 10 MESLEK
1 - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
2- Turizm ve Otelcilik Elemanı
3- Servis Elemanı (Garson)
4 - Satış Elemanı / Danışmanı
5 - Reyon Görevlisi
6 - Konfeksiyon İşçisi
7 - Market Elemanı
8 - Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)
9 - Güvenlik Görevlisi
10 - Perakende Satış Elemanı (Gıda)