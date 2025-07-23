En çok ataması olan bölümler açıklandı!

Hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki dengesizlik ve istihdam gibi çeşitli sorunlar gençlerin de gelecekleri için kaygılanmalarına neden oluyor. İşsizlik gibi bir sorunla karşı karşıya kalmak istemeyen gençler, bölüm seçiminde en doğru tercihi yapmaya çalışıyor. Yks sınavında tercih dönemine girilmesi ile birlikte internet aramalarında da iki yıllık bölümlere yönelik sorgulamalar sıklık kazandı.

İki yıllık önlisans bölümleri istihdam problemi yaşanmayacağı düşünülerek tercih listesinde ön sıralarda yer alabiliyor bazı iki yıllık bölümler iş garantisi sunulması sebebiyle dört yıllık programları bile geride bırakabiliyor. Öte yandan KPSS şansını değerlendirmek isteyen üniversite adayları da daha çabuk mezun olabilmek için iki yıllık bölümlere yöneliyor.



ATAMASI EN FAZLA YAPILAN 2 YILLIK BÖLÜMLER



Ön lisans programlarında iş garantisi yüksek olan bölümlerden bazıları şöyle:

İlk ve Acil Yardım (Paramedik)

Adalet

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Anestezi

Diyaliz

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Radyoterapi

Elektronörofizyoloji

Odyometri

Diş Protez Teknolojisi

Evde Hasta Bakımı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

