En çok ataması olan bölümler açıklandı!

Hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki dengesizlik ve istihdam gibi çeşitli sorunlar gençlerin de gelecekleri için kaygılanmalarına neden oluyor. İşsizlik gibi bir sorunla karşı karşıya kalmak istemeyen gençler, bölüm seçiminde en doğru tercihi yapmaya çalışıyor. Yks sınavında tercih dönemine girilmesi ile birlikte internet aramalarında da iki yıllık bölümlere yönelik sorgulamalar sıklık kazandı.
İki yıllık önlisans bölümleri istihdam problemi yaşanmayacağı düşünülerek tercih listesinde ön sıralarda yer alabiliyor bazı iki yıllık bölümler iş garantisi sunulması sebebiyle dört yıllık programları bile geride bırakabiliyor. Öte yandan KPSS şansını değerlendirmek isteyen üniversite adayları da daha çabuk mezun olabilmek için iki yıllık bölümlere yöneliyor.
ATAMASI EN FAZLA YAPILAN 2 YILLIK BÖLÜMLER
Ön lisans programlarında iş garantisi yüksek olan bölümlerden bazıları şöyle:
İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
Adalet
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojisi
Anestezi
Diyaliz
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi
Radyoterapi
Elektronörofizyoloji
Odyometri
Diş Protez Teknolojisi
Evde Hasta Bakımı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon