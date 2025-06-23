En çok bombardıman uçağı olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı

Liste, sadece sabit kanatlı ve doğrudan hava-yer operasyonları için geliştirilen özel saldırı uçaklarını kapsıyor. Çok rollü savaş uçakları, önleme (interceptor) ve hava üstünlüğü platformları bu değerlendirmeye dahil edilmedi.

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan ve ABD'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyla daha da tırmanan gerilim sonrası hava gücü tekrar dünya gündemine taşındı.

İLK 10 ÜLKE: ABD ZİRVEDE

1 - Amerika Birleşik Devletleri – 889 adet

2 - Rusya 689 adet

3 - Çin – 371 adet

4 - Hindistan – 130 adet

5 - Kuzey Kore – 114 adet

6 - Güney Kore – 98 adet

7 - Mısır – 90 adet

8 - Pakistan – 90 adet

9 - Suudi Arabistan – 81 adet

10 - İtalya – 67 adet

UÇAĞI OLMAYAN ÜLKELER

Hiç saldırı uçağı bulunmayan ülkeler Somali, İzlanda, Panama, Slovenya, Namibya, Kosta Rika, Litvanya, Botsvana, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Karadağ, Andorra, San Marino, Vatikan, Moğolistan, Nepal, Bhutan, Belize, Gambiya, Seyşeller, Komorlar, Mikronezya, Solomon Adaları, Tuvalu, Marshall Adaları, Dominika, Saint Kitts ve Nevis, Palau ve Kiribati olarak sıralandı.

67 - Libya – 1 adet

66 - Nijer – 2 adet

65 - Burkina Faso – 3 adet

64 - Moritanya – 4 adet

63 - Guatemala – 4 adet

62 - Danimarka – 4 adet

61 - Gürcistan – 5 adet

60 - Bulgaristan – 5 adet

59 - Uruguay – 6 adet

58 - Katar – 6 adet

57 - Ürdün – 6 adet

56 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 6 adet

55 - Orta Afrika Cumhuriyeti – 6 adet

54 - Honduras – 7 adet

53 - Çad – 7 adet

52 - Dominik Cumhuriyeti – 8 adet

51 - Suriye – 9 adet

50 - Lübnan – 9 adet

49 - Umman – 10 adet

48 - Arjantin – 11 adet

47 - Yemen – 12 adet

46 - İspanya – 12 adet

45 - Mali – 12 adet

44 - Malezya – 12 adet

43 - Angola – 12 adet

42 - Özbekistan – 13 adet

41 - El Salvador – 15 adet

40 - Ermenistan – 15 adet

39 - Birleşik Arap Emirlikleri – 16 adet

38 - Çekya – 16 adet

37 - Sırbistan – 17 adet

36 - Azerbaycan – 18 adet

35 - Tayland – 20 adet

34 - İran – 21 adet

33 - Peru – 22 adet

32 - Nijerya – 24 adet

31 - Kolombiya – 24 adet

30 - Filipinler – 25 adet

29 - Kazakistan – 25 adet

28 - Myanmar – 26 adet

27 - Türkmenistan – 27 adet

26 - Sudan – 27 adet

25 - Birleşik Krallık – 31 adet

24 - Vietnam – 32 adet

23 - Norveç – 32 adet

22 - Meksika – 33 adet

21 - Endonezya – 34 adet

20 - Ukrayna – 36 adet

19 - Irak – 36 adet

18 - Japonya – 38 adet

17 - İsrail – 38 adet

16 - Brezilya – 38 adet

15 - Cezayir – 42 adet

14 - Polonya – 44 adet

13 - Belarus – 50 adet

12 - Avustralya – 62 adet

11 - Almanya – 63 adet

10 - İtalya – 67 adet

9 - Suudi Arabistan – 81 adet

8 - Pakistan – 90 adet

7 - Mısır – 90 adet

6 - Güney Kore – 98 adet

5 - Kuzey Kore – 114 adet

4 - Hindistan – 130 adet

3 - Çin – 371 adet

2 - Rusya – 689 adet

1 - Amerika Birleşik Devletleri – 889 adet

TÜRKİYE LİSTEDE NEDEN YOK?

Türkiye, envanterinde çok sayıda F-16 savaş uçağı bulundurmasına rağmen, bu uçaklar çok rollü sınıfına girdiği için Global Firepower'ın özel saldırı uçağı kategorisinde değerlendirmeye alınmadı. Dolayısıyla Türkiye, bu özel listede sıralamaya girmedi.