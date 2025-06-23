En çok bombardıman uçağı olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı

Liste, sadece sabit kanatlı ve doğrudan hava-yer operasyonları için geliştirilen özel saldırı uçaklarını kapsıyor. Çok rollü savaş uçakları, önleme (interceptor) ve hava üstünlüğü platformları bu değerlendirmeye dahil edilmedi.
İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan ve ABD'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyla daha da tırmanan gerilim sonrası hava gücü tekrar dünya gündemine taşındı.
İLK 10 ÜLKE: ABD ZİRVEDE
1 - Amerika Birleşik Devletleri – 889 adet
2 - Rusya 689 adet
3 - Çin – 371 adet
4 - Hindistan – 130 adet
5 - Kuzey Kore – 114 adet
6 - Güney Kore – 98 adet
7 - Mısır – 90 adet
8 - Pakistan – 90 adet
9 - Suudi Arabistan – 81 adet
10 - İtalya – 67 adet
UÇAĞI OLMAYAN ÜLKELER
Hiç saldırı uçağı bulunmayan ülkeler Somali, İzlanda, Panama, Slovenya, Namibya, Kosta Rika, Litvanya, Botsvana, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Karadağ, Andorra, San Marino, Vatikan, Moğolistan, Nepal, Bhutan, Belize, Gambiya, Seyşeller, Komorlar, Mikronezya, Solomon Adaları, Tuvalu, Marshall Adaları, Dominika, Saint Kitts ve Nevis, Palau ve Kiribati olarak sıralandı.
67 - Libya – 1 adet
66 - Nijer – 2 adet
65 - Burkina Faso – 3 adet
64 - Moritanya – 4 adet
63 - Guatemala – 4 adet
62 - Danimarka – 4 adet
61 - Gürcistan – 5 adet
60 - Bulgaristan – 5 adet
59 - Uruguay – 6 adet
58 - Katar – 6 adet
57 - Ürdün – 6 adet
56 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 6 adet
55 - Orta Afrika Cumhuriyeti – 6 adet
54 - Honduras – 7 adet
53 - Çad – 7 adet
52 - Dominik Cumhuriyeti – 8 adet
51 - Suriye – 9 adet
50 - Lübnan – 9 adet
49 - Umman – 10 adet
48 - Arjantin – 11 adet
47 - Yemen – 12 adet
46 - İspanya – 12 adet
45 - Mali – 12 adet
44 - Malezya – 12 adet
43 - Angola – 12 adet
42 - Özbekistan – 13 adet
41 - El Salvador – 15 adet
40 - Ermenistan – 15 adet
39 - Birleşik Arap Emirlikleri – 16 adet
38 - Çekya – 16 adet
37 - Sırbistan – 17 adet
36 - Azerbaycan – 18 adet
35 - Tayland – 20 adet
34 - İran – 21 adet
33 - Peru – 22 adet
32 - Nijerya – 24 adet
31 - Kolombiya – 24 adet
30 - Filipinler – 25 adet
29 - Kazakistan – 25 adet
28 - Myanmar – 26 adet
27 - Türkmenistan – 27 adet
26 - Sudan – 27 adet
25 - Birleşik Krallık – 31 adet
24 - Vietnam – 32 adet
23 - Norveç – 32 adet
22 - Meksika – 33 adet
21 - Endonezya – 34 adet
20 - Ukrayna – 36 adet
19 - Irak – 36 adet
18 - Japonya – 38 adet
17 - İsrail – 38 adet
16 - Brezilya – 38 adet
15 - Cezayir – 42 adet
14 - Polonya – 44 adet
13 - Belarus – 50 adet
12 - Avustralya – 62 adet
11 - Almanya – 63 adet
10 - İtalya – 67 adet
9 - Suudi Arabistan – 81 adet
8 - Pakistan – 90 adet
7 - Mısır – 90 adet
6 - Güney Kore – 98 adet
5 - Kuzey Kore – 114 adet
4 - Hindistan – 130 adet
3 - Çin – 371 adet
2 - Rusya – 689 adet
1 - Amerika Birleşik Devletleri – 889 adet
TÜRKİYE LİSTEDE NEDEN YOK?
Türkiye, envanterinde çok sayıda F-16 savaş uçağı bulundurmasına rağmen, bu uçaklar çok rollü sınıfına girdiği için Global Firepower'ın özel saldırı uçağı kategorisinde değerlendirmeye alınmadı. Dolayısıyla Türkiye, bu özel listede sıralamaya girmedi.