En çok çalınan otomobiller belli oldu. Hırsızlar bu marka araçları gözü kapalı götürüyor!

İngiliz uzmanlar, hırsızlık olaylarına karşı araç sahiplerini uyararak otomobil hırsızlıklarına karşı alınabilecek önlemleri açıkladı. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu modeller, modern güvenlik sistemlerindeki açıklar sebebiyle hırsızların hedefi haline gelmiş durumda. Uzmanlar, son dönemde hırsızların gözüne diktiği 3 modeli açıkladı.

HIRSIZLARIN EN ÇOK ÇALDIĞI MODELLER BELLİ OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, özellikle Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi gibi modeller hırsızların en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Bu sebeple bu araç sahiplerinin çok daha fazla dikkatli olmaları öneriliyor.

HIRSIZLIĞA KARŞI BASİT ÖNLEMLER

Uzmanlar, araç hırsızlıklarına karşı şu etkili yöntemlerin uygulanmasını öneriyor:

-Kapıları Mutlaka Kontrol Edin:

Anahtarsız giriş sistemleri bazen güvenlik açıklarına neden olabilir. Aracınızı kilitledikten sonra kapıların gerçekten kapandığını kontrol edin.

-Görünür Caydırıcılar Kullanın:

Direksiyon kilidi, el freni kilidi gibi ekipmanlar, hırsızların aracınızı hedeflemesini zorlaştırabilir.

-Değerli Eşyalarınızı Görünür Bırakmayın:

Araç içinde çanta, elektronik cihaz gibi değerli eşyalarınızı bırakmamaya özen gösterin. Görünür eşyalar, hırsızlar için kolay hedef anlamına gelir.

-Takip Cihazı Edinin:

AirTag ya da benzeri takip cihazları, çalınan araçların bulunma şansını artırabilir. Birçok sigorta şirketi, bu tür cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor.

BU DETAYLARI GÖZDEN KAÇIRMAYIN

-Aydınlatılmış Alanları Tercih Edin: Gece boyunca sokakta park etmek zorunda kalıyorsanız, iyi aydınlatılmış bölgeleri seçin.

-Kameralarla İzlenen Otoparkları Kullanın: Araçlarınızı güvenlik kamerası bulunan otoparklara park edin.

-Sigorta Poliçenizi Gözden Geçirin: Hırsızlık durumunda zararınızı en aza indirecek kapsamlı bir araç sigortası planı yaptırın.