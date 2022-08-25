Sosyal medyanın da lideri Fenerbahçe oldu

Süper Lig'de geride kalan 3 haftalık periyot sonunda olduğu gibi sosyal medya ve dijital dünya özelinde de lider, Fenerbahçe oldu. Yurt dışı kökenli sosyal medya araştırma şirketi Deportes & Finanzas'ın raporu; sarı lacivertli kulübün Twitter, Instagram, YouTube, Facebook ve TikTok'ta Temmuz 2022'nin lideri olduğunu gözler önüne serdi.

78.4 MİLYON ETKİLEŞİM

Söz konusu 5 sosyal medya platformundaki kulüp paylaşımlarının baz alındığı araştırmada Fenerbahçe 78.4 milyon etkileşim aldı. Sarı lacivertlileri, 76 milyon etkileşimle Galatasaray takip ederken, Beşiktaş 35.1 milyon etkileşim ile üçüncü sırada kendine yer buldu.