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Geçen sezon UEFA'dan en fazla gelir eden temsilcimiz belli oldu

2021-2022 sezonunda UEFA'dan en fazla gelir eden temsilcimiz belli oldu

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:44
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En çok gelir eden takım belli oldu

Geçen sezon UEFA'dan en fazla gelir eden temsilcimiz belli oldu
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Geçtiğimiz sezon UEFA organizasyonlarından en çok gelir elde eden temsilcilerimiz belli oldu.

Liste'nin ilk sırasında 26 milyon 920 bin euro ile Beşiktaş var.

Beşiktaş'ı 14 milyon 733 bin euro ile Galatasaray takip ederken 9 milyon 914 bin euro ile Fenerbahçe takip etti.

PUANSIZ VEDA ETTİ
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile oynadı. Sonrasında Beşiktaş, gruptaki 6 maçta da 6 mağlubiyet alarak grup aşamasında turnuvaya devam etmişti.

SON NEFESİNİ BARCELONA'DA VERDİ
Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenerek Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya'nın grubundan lider çıktı. Sonrasında ise Barcelona'ya son 16 turunda elendi.

PRAG'A ELENDİ
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Antwerp, Olimpiakos ve geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. 6 puan toplayan temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Slavia Prag'a elenen Sarı Lacivertliler, Avrupa macerasını noktaladı.

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