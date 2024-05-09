En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı

En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
İŞKUR, en çok açık iş pozisyonunun olduğu meslekleri açıkladı. İşte aranan şartlar ve meslek grupları...
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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 1

Türkiye'de özel sektör, son dönemde artan eleman açığıyla boğuşuyor. İŞKUR'un nisan ayı istatistiklerine göre, özel sektörde 230 bin açık iş pozisyonu bulunuyor. Bu açık pozisyonların sadece yarısı doldurulabilmiş durumda.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 2

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte oteller ve turizm tesislerinde eleman açığı artıyor. Bu meslek grubunda 22 bine yakın elemana ihtiyaç duyuluyor.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 3

İmalat sanayisinde ise ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçerek alarm veriyor.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 4

Reyon görevlisi (16 bin 790), konfeksiyon işçisi (16 bin 210) ve garson (20 bin) gibi mesleklerde de önemli eleman açığı görülüyor.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 5

Uzmanlar, eleman açığının temel nedenini gençlerin emek yoğun işlere olan ilgisinin azalmasına bağlıyorlar.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 6

Ayrıca, bu mesleklerde sunulan maaşların da yeterince cazip olmaması eleman bulma zorluğunu artırıyor.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 7

Eleman açığının çözümü için farklı sektörlerden ve uzmanlardan çeşitli öneriler geliyor.

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En çok hangi mesleklerde açık var? İŞKUR açıkladı 8

Meslek okulları ve liselerde bu alanlarda eğitimlerin artırılması, maaşların iyileştirilmesi ve sektöre olan ilginin artırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor.

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