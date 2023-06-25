En çok hangi sünnet tercih ediliyor

Uzmanlar her defasında sünnetin ameliyathane koşullarında yapılmasını öneriyor. Ancak özellikle toplu sünnetlerde bu kurala pek fazla riayet edilmiyor. Bir başka konuda ‘ameliyat’ kelimesinin ebeveynleri tedirgin etmesi.

Sünnetin dini, toplumsal ve kültürel anlamda önemli bir ritüel olarak görüldüğünü belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, “Sünnetin sağlık açısından da çeşitli faydaları olduğu biliniyor. Örneğin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi sağlık sorunları sonucunda zorunlu olarak da gündeme gelebiliyor” dedi.

Sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ve mutlaka steril ameliyathane ortamında deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Işık, “Sünnet ve ameliyathane kelimelerinin yan yana olması ebeveynlerde ister istemez bir tedirginlik oluşturabiliyor. Operasyonun süresi, anestezi türü ve iyileşme dönemi ile ilgili çeşitli soru işaretleri olabiliyor. Bu açıdan ebeveynlere içlerinin rahat olması gerektiğini net bir şekilde söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

HANGİ YAŞLAR İDEAL

Op. Dr. Evren Işık, “Sünnet genel itibarıyla yenidoğan döneminde, yani bebekler 6 aylık olana kadar ya da 6 yaş ve sonrasında uygulanıyor. Bu zaman dilimi çocuk psikiyatristleri tarafından ideal zaman aralığı olarak tanımlanıyor. Yenidoğan döneminde sünnet, düşük doz lokal anestezi ile, 6 yaşından büyük çocuklarda ise genel anestezi ile gerçekleştiriliyor. Genel anestezi sadece hafif bir uyku oluşturacak ölçüde veriliyor. Sünnetten 3-4 saat sonra hastalarımızı taburcu edebiliyoruz” dedi.

EN ÇOK HANGİ SÜNNET TERCİ EDİLİYOR

Son yıllarda ‘sinir koruyucu sünnet’ cerrahisine yoğun bir talep olduğunu belirten Op. Dr. Evren Işık, “Sinir koruyucu cerrahi, hatalı sünnetin yol açabileceği olumsuzlukları da ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştu.

Söz konusu operasyonda kendiliğinden eriyen dikişler kullanılyor. Dolayısıyla iyileşme sürecinin ardından dikişlerin alınması gibi bir gereklilik gündeme gelmiyor. İyileşme süreci son derece hızlı seyrediyor ve bu süreçte şikâyetler de minimal düzeyde oluyor." diye konuştu