En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler

Türkiye'de yerli dizilerden en çok izlenen 10 dizi açıklandı. Liste duyuruldu.
Box Office Türkiye, hafta boyunca Prime Time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı.
Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 5 - 11 Kasım 2023 tarihleri arasında Show Tv dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 38. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.
İşte liste:
1- KIZILCIK ŞERBETİ
2- GÖNÜL DAĞI
3- YARGI
4- KURULUŞ OSMAN
5- TEŞKİLAT
6- YALI ÇAPKINI
7- ÖMER
8- ŞAHANE HAYATIM
9- YABANİ
10- HUDUTSUZ SEVDA