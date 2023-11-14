En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler

Türkiye'de yerli dizilerden en çok izlenen 10 dizi açıklandı. Liste duyuruldu.

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 1

Box Office Türkiye, hafta boyunca Prime Time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı.

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 2

Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 5 - 11 Kasım 2023 tarihleri arasında Show Tv dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 38. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 3

İşte liste:

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 4

1- KIZILCIK ŞERBETİ

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 5

2- GÖNÜL DAĞI

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 6

3- YARGI

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 7

4- KURULUŞ OSMAN

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 8

5- TEŞKİLAT

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 9

6- YALI ÇAPKINI

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 10

7- ÖMER

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 11

8- ŞAHANE HAYATIM

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 12

9- YABANİ

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 13

10- HUDUTSUZ SEVDA

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En çok izlenen 10 dizi belli oldu. İşte reyting rekorları kıran diziler 14
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