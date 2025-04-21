En çok izlenen 10 zamanda yolculuk dizileri

10. 11.22.63 (2016)
Stephen King’in romanından uyarlanan 11.22.63, John F. Kennedy suikastını önlemek için geçmişe giden bir öğretmenin hikâyesini anlatıyor. Dizi, geçmişin değiştirilmesinin sonuçlarını işliyor.
Georgetown Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Matthew Dallek, “11.22.63, tarihi olayların alternatif sonuçlarını keşfederek politik ve sosyal etkiler üzerine düşünmeye sevk ediyor” dedi.
Zamanda yolculuk temalı diziler, yalnızca eğlence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilimsel teorileri ve tarihi olayları popüler kültüre taşıyor.
Ayrıca, bu diziler toplumsal meseleleri de ele alıyor. Outlander ve Timeless gibi yapımlar, tarihsel olaylar üzerinden ırk, cinsiyet ve sınıf dinamiklerini sorguluyor.
Zamanda yolculuk dizileri, teknolojik ilerlemeler ve bilimsel keşiflerle birlikte daha da popülerleşiyor.
Bu 10 dizi, zamanda yolculuğun sınırlarını zorlayarak izleyicileri hem eğlerdiriyor hem de düşündürdü.
Bilimsel merakı ateşleyen ve tarihi yeniden hayal eden bu yapımlar, ekranların ötesinde bir etki oluşturdu.