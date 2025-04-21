En çok izlenen 10 zamanda yolculuk dizileri

Zamanda yolculuk, bilimkurgu dünyasının en büyüleyici temalarından biri olarak, hem izleyicileri hem de bilim insanlarını etkisi altına aldı. Geçmişin değiştirilmesi, geleceğin yeniden şekillendirilmesi ve paradoksların oluşturduğu gerilim, bu dizileri yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda düşündürücü kıldı.

İşte, dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, en çok izlenen 10 zamanda yolculuk dizisi ve bu yapımların bilimsel ile kültürel etkilerine dair uzman görüşleri...

1. Doctor Who (1963-Günümüz)

BBC’nin efsanevi yapımı Doctor Who, bir Zaman Lordu olan Doktor’un TARDIS adlı zaman makinesiyle evrende gezinmesini konu aldı. 60 yılı aşkın süredir devam eden dizi, bilim kurgu tarihinin en uzun soluklu yapımı.

Oxford Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. Chris Lintott, “Doctor Who, bilimsel teorileri popüler kültüre taşıyarak genç nesilleri fizik ve kozmolojiye yönlendiriyor” dedi.

Lintott, dizinin solucan delikleri ve paralel evrenler gibi konuları işleyerek bilimsel merakı ateşlediğini vurguladı.