En çok izlenen 5 Türk korku filmi! Geceleri uykunuzu kaçıracak

Peki, Türkiye’de en çok izlenen korku filmleri hangileri? Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve sinema istatistikleri ışığında, işte karşınızda Türk korku sinemasının en çarpıcı beş yapımı...

1. Dabbe: Cin Çarpması (2013) - Hasan Karacadağ

Listenin zirvesinde, Türk korku sinemasının mihenk taşlarından biri olan “Dabbe: Cin Çarpması” yer alıyor.

Yönetmen Hasan Karacadağ’ın imzasını taşıyan bu film, gerçek olaylardan esinlendiğini iddia eden hikayesiyle izleyicileri derinden etkiliyor.

Film, düğün arifesinde cinler tarafından ele geçirilen Kübra adlı genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Psikiyatrist Ebru’nun, arkadaşını kurtarmak için yerel bir hocayla iş birliği yapması, gerilim dolu anların fitilini ateşliyor.

Netflix’te küresel çapta viral olan bu yapım, Türk korku sinemasını dünyaya tanıtan eserlerden biri olarak kabul ediliyor.

Korku sineması uzmanı Dr. Julian Hanich, Hamburg Üniversitesi’nde yaptığı bir araştırmada, "Dabbe’nin başarısı, Türk folklorundaki cin mitolojisini modern korku unsurlarıyla harmanlamasında yatıyor. Bu, hem yerel izleyiciye hitap ediyor hem de evrensel bir korku hissi oluşturuyor" dedi.

Film, IMDb’de 6.8 puan alarak Türk korku filmleri arasında en yüksek reytinglerden birine sahip.

Türkiye’de sinema salonlarında 300 binden fazla izleyiciye ulaşan yapım, dijital platformlarda da milyonlarca kez izlendi.

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2. Siccin (2014) - Alper Mestçi

İkinci sırada, Alper Mestçi’nin yönettiği ve bir seriye dönüşen “Siccin” bulunuyor.

Film, kıskançlık ve kara büyü etrafında dönen çarpıcı bir hikaye sunuyor. Öznur’un, kuzeni Kudret’i elde etmek için büyüye başvurması, korkunç sonuçlara yol açıyor.

Siccin, Türk korku sinemasında “lanet” temalı filmlerin öncüsü olarak görülüyor ve serinin ilk filmi, Türkiye’de 250 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nden korku sineması araştırmacısı Prof. Stacey Abbott, “Siccin, duygusal çatışmaları korkuyla birleştirerek izleyiciyi hikayenin içine çekiyor. Türk sinemasında büyü ve cin temalarının bu denli güçlü işlenmesi, kültürel bir derinlik katıyor” yorumunda bulunuyor.

Filmin görsel efektleri ve atmosferik gerilimi, uluslararası festivallerde de övgü topladı. Siccin serisi, toplamda 6 filme ulaşarak Türk korku sinemasında bir fenomene dönüştü.

3. Baskın (2015) - Can Evrenol

Üçüncü sırada, Can Evrenol’un yönettiği “Baskın” var. Bu film, rutin bir görev sırasında kendilerini gizemli bir tarikatın elinde bulan bir grup polisin korku dolu macerasını konu alıyor.

Kanlı sahneleri ve rahatsız edici atmosferiyle dikkat çeken “Baskin”, Türk korku sinemasında farklı bir yere sahip.

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Sundance Film Festivali’nde prömiyer yaparak uluslararası alanda ses getiren yapım, Türkiye’de 200 bine yakın izleyiciyle buluştu.

Korku sineması yazarı ve eleştirmen Kim Newman, “Baskin, görsel açıdan cesur bir film. Türk korku sinemasının Batı tarzı korkuyla buluşması, bu filmi benzersiz kılıyor” diyor.

Film, IMDb’de 5.8 puan alsa da, korku tutkunları arasında kült statüsüne erişmiş durumda. Evrenol’un sanatsal yaklaşımı, filmi sadece korku değil, aynı zamanda bir sinema deneyimi haline getiriyor.

4. Musallat (2007) - Alper Mestçi

Dördüncü sırada, Alper Mestçi’nin bir başka başyapıtı “Musallat” yer alıyor. Film, köyde mutlu bir hayat süren Suat ve Nurcan çiftinin, evlendikten sonra doğaüstü varlıkların hedefi haline gelmesini anlatıyor. Türk korku sinemasında “cin musallatı” temasını popülerleştiren bu yapım, 2007’de vizyona girdiğinde 350 binden fazla izleyici çekerek büyük bir başarı elde etti.

Psikolog ve korku sineması araştırmacısı Dr. Mathias Clasen, Aarhus Üniversitesi’nde yaptığı bir çalışmada, “Musallat gibi filmler, izleyicinin korkuyla yüzleşmesini sağlıyor. Türk kültüründe cinlerin günlük hayatta bile konuşulması, bu filmlerin etkisini artırıyor” diyor.

Film, basit ama etkili anlatımıyla Türk korku sinemasının klasikleri arasında yerini aldı.

5. Dabbe: Bir Cin Vakası (2012) - Hasan Karacadağ

Listeyi tamamlayan film, yine Hasan Karacadağ’dan “Dabbe: Bir Cin Vakası”. Bu yapım, bir ailenin evinde yaşanan paranormal olayları “buluntu film” tekniğiyle izleyiciye sunuyor.

Gerçek güvenlik kamerası görüntülerinden ilham alındığı belirtilen film, Türkiye’de 280 binden fazla izleyiciye ulaştı ve dijital platformlarda da büyük ilgi gördü.

Sinema eleştirmeni ve yazar Anna Billington, “Dabbe serisi, Türk korku sinemasında belgesel gerçekçiliğini korkuyla birleştiren nadir örneklerden. Bu, izleyiciyi hikayenin bir parçası gibi hissettiriyor” diyerek filmin etkisini vurguluyor.

Film, IMDb’de 5.9 puanla dikkat çekerken, korku severler arasında tartışmasız bir favori.

TÜRK KORKU SİNEMASI NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Türk korku filmlerinin başarısı, yalnızca korkutucu hikayelerle sınırlı değil. Uzmanlar, bu filmlerin Türk folklorundan beslenen özgün temalar, güçlü atmosfer ve kültürel bağlarla izleyiciyi etkilemeyi başardığını söylüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden sinema profesörü Dr. Kaya Özkaracalar, “Türk korku sineması, cinler ve büyü gibi yerel inanışları modern bir dille anlatıyor. Bu, hem nostalji hem de korku hissi oluşturuyor” diyor.

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Ayrıca, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın (TÜRSAK) verilerine göre, korku filmleri 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de en çok izlenen türler arasında yer aldı. Özellikle “Dabbe” ve “Siccin” serileri, dijital platformlarda milyonlarca kez izlenerek Türk sinemasının global etkisini artırdı.

KORKU SEVERLER İÇİN BİR DAVET

Bu beş film, Türk korku sinemasının zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Geceleri ışıkları açık bırakmayı tercih edenlerdenseniz, bu yapımları izlerken iki kez düşünebilirsiniz! Türkiye’nin korku ustaları, cinlerle dolu hikayeleri ve gerilim yüklü sahneleriyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor.