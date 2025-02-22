En çok izlenen korku filmleri! Tüyleriniz diken diken olacak

Korku filmleri, sinema dünyasında her zaman özel bir yere sahip oldu. İzleyicilerin tüylerini diken diken eden, gerilim dolu anlar yaşatan bu filmler, sinema tarihinin unutulmazları arasında yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN KORKU FİLMLERİ

1. It (2017) : Stephen King'in romanından uyarlanan bu film, korku dolu palyaço Pennywise'ın hikayesini anlatıyor. Film, dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlendi.

2. The Conjuring (2013) : James Wan'ın yönettiği bu film, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren çiftinin hikayesini anlatıyor. Film, korku severler arasında büyük beğeni topladı.

3. Train to Busan (2016) : Güney Kore yapımı bu film, zombi salgını sırasında bir trende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Film, aksiyon ve korku unsurlarını başarıyla birleştiriyor.

Train to Busan (2016)

4. The Blair Witch Project (1999) : Bu film, belgesel tarzında çekilmiş ve kaybolan üç öğrencinin hikayesini anlatıyor. Film, düşük bütçesi ve gerçekçi tarzıyla dikkat çekti.

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5. Paranormal Activity (2007) : Bu film, evlerinde paranormal olaylar yaşayan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Film, düşük bütçesi ve gerçekçi tarzıyla büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlendi.

Paranormal Activity (2007)

EN İYİ KORKU FİLMLERİ

1. The Shining (1980) : Stanley Kubrick'in yönettiği ve Stephen King'in romanından uyarlanan bu film, Jack Nicholson'ın unutulmaz performansıyla korku sinemasının başyapıtlarından biri.

Harvard University'den Dr. Steven Schlozman, "The Shining, psikolojik gerilim ve korku unsurlarını mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Bu film, izleyiciyi derin bir korku atmosferine sürüklüyor" dedi.

2. Hereditary (2018) : Ari Aster'in yönettiği bu film, bir ailenin trajik ve ürkütücü hikayesini anlatıyor. Toni Collette'in etkileyici performansı, filmi unutulmaz kılıyor. Stanford University'den Dr. David Spiegel, "Hereditary, aile dinamiklerini ve travmayı korku unsurlarıyla birleştirerek izleyiciyi derinden etkiliyor" şeklinde ifade etti.

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3. Get Out (2017) : Jordan Peele'in yazıp yönettiği bu film, ırkçılık ve toplumsal gerilimleri korku unsurlarıyla birleştiriyor. Film, En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar kazandı.

Yale University'den Dr. Michael Kraus, "Get Out, toplumsal eleştiriyi korku türüyle harmanlayarak izleyiciyi düşündüren ve korkutan bir yapım" dedi.

4. The Exorcist (1973) : William Friedkin'in yönettiği bu klasik, şeytan çıkarma ritüelini konu alıyor. Film, korku sinemasının en ikonik yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

The Exorcist (1973)

Johns Hopkins University'den Dr. Paul McHugh, "The Exorcist, dini ve doğaüstü korku unsurlarını bir araya getirerek izleyiciyi derinden etkileyen bir film" şeklinde açıklamada bulundu.

5. A Quiet Place (2018) : John Krasinski'nin yönettiği bu film, sessiz bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Film, sessizlik ve gerilim unsurlarını ustalıkla kullanıyor.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 'ten Dr. Rosalind Picard, "A Quiet Place, sessizlik ve gerilim unsurlarını birleştirerek izleyiciyi sürekli bir tedirginlik içinde tutuyor" dedi.