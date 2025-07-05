En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Kaynak: AA
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Yatırım araçlarının 1-4 Temmuz haftasındaki performansları ciddi oranda değişti. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçlarının listesi…

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,26 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 1,62, avro/TL yüzde 0,35 artış, dolar/TL yüzde 0,13 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.450,80 puanı ve en yüksek 10.379,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 9,26 üstünde 10.275,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,62 artışla 4 bin 267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 yükselişle 28 bin 754 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 33 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 artarak 7 bin 126 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 azalarak 39,8360 liraya inerken, avro da yüzde 0,35 artışla 46,9920 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,95, emeklilik fonları yüzde 4,29 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 8,32 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Son Haberler
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!