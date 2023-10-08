En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Ne dolar ne altın ne de borsa!

Döviz, hisse senedi veya altın yatırımı yapanları uzmanlar uyardı. Arsa yatırımı yapanların enflasyonun üzerinde gelir elde ettiği duyuruldu.

KAYNAK: İHA
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Ne dolar ne altın ne de borsa!

Son bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 100 ile yüzde 400 oranında arttığı ortaya çıktı.

Ergin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin kazançlı çıkabilmesi için arsayı tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Yabancı para birimleri yerine arsaya yatırım yapmanın ülke ekonomisine katkı sağladığını ve yastık altındaki dövizin, cari açık veren Türkiye için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Ergin Kılıç, “Yaklaşık 20 yıldır Marmara ve Ege bölgesinde gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapıyorum. Bu süre içinde arsaya yatırım yapıp da döviz veya altından daha az kazanana hiç rastlamadım” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 400'E ULAŞAN KAZANÇ ORANI SAĞLIYOR

2022 - 2023 dönemi eylül ayı itibariyle bankalar arası piyasada ABD dolarının 18 TL'den 27 TL'ye çıkarak yaklaşık 50 gelir sağladığını, aynı dönemde gram altının 1.018 TL'den 1.701 TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 70 arttığını, İstanbul Borsasının BIST 100 endeksinin ise 3.000'den yaklaşık 8.000'e çıkarak yüzde 250 yükseldiğine dikkat çeken Ergin Kılıç, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde arsa yatırımlarının son bir yılda yüzde 300 ile yüzde 400 oranında kazanç sağladığını belirtti.

Arsa yatırımının, belli koşullara uyulması halinde yüksek kazanç sağlayacağını vurgulayan Kılıç, dikkat edilmesi gereken konuları ise şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcı öncelikle arsa almadan iyi bir araştırma yapmalı ve doğru fiyatı bulmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu nedenle alım yaparken önce araştırma yapılmalı, sonra da mutlaka gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Arsa aldıktan sonra da fiyatlar yakından takip edilmeli ve satış için çok acele edilmemelidir. Çünkü fiyatlar yükseliş trendine girdiğinde, kazanç katlanarak artar. Erken satış yapmak, karlılığı düşürür."

TARIM TOPRAKLARINDAN UZAK DURULMALI

Danışmanlık hizmetlerini ücretsiz verdiklerini ve arsa alırken tapunun hisseli olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Ergin Kılıç, "Hisseli tapusu olan arsa ve araziler en son tercihiniz olmalı. Ayrıca verimli tarım topraklardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu topraklar inşaat değil tarımsal üretim için kullanılmalı" diye konuştu.

İlgili Haberler
İslam Memiş “Alım fırsatı” diyerek gram altının geleceği seviyeyi açıkladı
Öne Çıkanlar
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Son Haberler
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu Video
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı Dünya
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti Ekonomi
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti
Beşiktaş İstanbulspor maçı Spor
Beşiktaş İstanbulspor maçı
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var Gündem
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?