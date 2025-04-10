En çok kitap okuyanlara ödül

Kitap okuma ve kütüphanelerden yararlanma alışkanlığının arttırılması, milli ve evrensel değerlerin öğrenilmesi açısından kütüphanelerin önemine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılı Kütüphaneler Haftası kutlamaları kapsamında Balıkesir İl Halk Kütüphanesinde bu yıl 7-12 Nisan tarihleri arasında kutlandı.

KİTAPSEVERLERE ÖDÜLLERİNİ VALİ USTAOĞLU VERDİ

61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen programda duygularını ifade eden Vali Ustaoğlu, ""İlmin, irfanın ve erdemin gücünü rehber edinerek, ecdadımızın izinden giderek biz de eğitimle, kültürle, sanatla, teknolojiyle ve en önemlisi insanla medeniyetimizi zirveye taşımayı amaçlıyoruz."

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61. Kütüphane Haftası kapsamında, kitap okuma alışkanlığının toplumun her kesimine benimsetilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, en fazla kitap okuyarak dereceye giren okurların ödülleri Vali İsmail Ustaoğlu tarafından verildi.

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Dereceye giren kitap kurtları; Okul Öncesi Zeynep Buklem Güner, Çocuk dalında da; Eylül Eryılmaz, İremgül Baş, Ruşa Köroğlu. Yetişkin dalında: Selma Yakar, Fisun Kaya, Mehmet Yakar ve 65 yaş üstünde de Tuncay Ergüder ödülleri Vali İsmail Ustaoğlu tarafından taktim edildi.

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Kütüphane Müdürü Orhan Onocak, yeni kütüphane binasının inşasının tamamlandığını belirterek, tüm vatandaşları kitap okumaya davet etti.