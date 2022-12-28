2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

7. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç’un evliliği

Şarkıcı Oğuzhan Koç bir yıldır aşk yaşadığı oyuncu Demet Özdemir’e 14 Şubat’ta evlenme teklif etti.

Çift, 26 Haziran’da da ilk adımı attı. Hem kız isteme merasimi gerçekleşti hem de nişan yüzükleri takıldı.

29 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

