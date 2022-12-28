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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Evlenenler, boşananlar, baba olanlar, kazalar, cinayetler ve kaybettiklerimiz… Geride bırakmak üzere olduğumuz 2022 yılı magazin olayları açısından unutulmayacak haberleri de beraberinde getirdi.

Galeri Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 05:14
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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Evlenenler, boşananlar, baba olanlar, kazalar, cinayetler ve kaybettiklerimiz… Geride bırakmak üzere olduğumuz 2022 yılı magazin olayları açısından unutulmayacak haberleri de beraberinde getirdi. İşte o olaylar arasından en çok öne çıkanlar.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

1. Gülşen’in tutuklanması
25 Ağustos 2022 tarihinde verdiği bir konser sırasında imam hatip liseleriyle ilgili söylediği sözlerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı, Gülşen hakkında hukuki süreç başlattı.“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen aynı gün gözaltına alındı.Mahkemedeki ifadesinin ardından Gülşen, tutuklandı ve Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne götürüldü.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Gülşen’in tutukluluğuna itiraz talebi 29 Ağustos 2022 tarihinde karara bağlandı. Ev hapsi alan şarkıcı, kararın ardından tahliye edildi.12 Eylül’de “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edilen Gülşen için ev hapsi kararı da kaldırıldı. Ancak Gülşen’in yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı.26 Ekim’de ise Gülşen'in yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

2. Hadise-Mehmet Dinçerler’in evliliği ve boşanması
20 Ocak 2022 tarihinde Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı. ‘Evet’ yanıtını veren popçu, Dinçerler’e sarılıp yüzüğünü gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan 2022’de Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturdu. Basına kapalı yapılan törende davetlilerin görüntü alması yasaklandı.Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi.30 Eylül’de Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

3. Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olması
2016 yılında Paris’te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 15 Nisan 2022 tarihinde Kurt Efe adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Babalık heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, “Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…” ifadesini kullandı.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

4. Seda Sayan-Çağlar Ökten’in evliliği
59 yaşındaki Seda Sayan, 34 yaşındaki Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldığını açıkladı.
Çiftin mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden 24 Nisan’da İstanbul'da gerçekleşti.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Seda Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.
Böylelikle Seda Sayan, 7. kez nikâh masasına oturmuş oldu.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

5. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi
27 Ocak 2022 tarihinde eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin 65 bin liralık arabuluculuk sebebiyle işlendiği ortaya çıktı.
 

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

6. Müge Anlı’nın evliliği
20 Haziran’da ‘Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran’da hayatlarını birleştirdiler.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Ve ünlü sunucu Müge Anlı’dan 9 Temmuz tarihinde bir hamle geldi. Instagram hesabını ‘Müge Anlı Yüzbaşıoğlu' olarak değiştirdi.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

7. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç’un evliliği
Şarkıcı Oğuzhan Koç bir yıldır aşk yaşadığı oyuncu Demet Özdemir’e 14 Şubat’ta evlenme teklif etti.
Çift, 26 Haziran’da da ilk adımı attı. Hem kız isteme merasimi gerçekleşti hem de nişan yüzükleri takıldı.
29 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Nikahta Demet Özdemir’in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film’in sahibi Faruk Turgut oldu.
Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

8. İbrahim Tatlıses’in Bodrum’da kaza geçirmesi
26 Ağustos’ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı İbrahim Talıses'in içinde bulunduğu VİP minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Tatlıses’in bulunduğu minibüsteki kızı Elif Ada da sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Kazayı duyan Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Ahmet Tatlıses olay yerine gelip babalarına destek oldular.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

İbrahim Tatlıses geçirdiği kazanın ardından 27 Ağustos’ta ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalye ile konser verdi. Yaşadığı kaza ile ilgili açıklama yapan Tatlıses, “Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki, bize çok dua ediyorsunuz” dedi.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

9. Merve Boluğur’un evliliği ve boşanması
Merve Boluğur, kısa süreli birlikteliğin ardından DJ sevgilisi Mert Aydın ile 2 Ekim 2022 tarihinde dünyaevine girdi.
Merve Boluğur henüz imzayı atmadan ise, sosyal medya hesabından soyadını ‘Aydın’ olarak değiştirdi.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Merve Boluğur’un Mert Aydın’la 1.5 aylık evliliği 24 Kasım’da sona erdi. Çift, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada görülen boşanma davasıyla yollarını resmi olarak ayırdı.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

10. Cüneyt Arkın’ın ölümü
28 Haziran’da Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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2022 yılında magazin gündemine damga vuran 10 olay. En çok onlar konuşuldu

Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
Arkın'a son olarak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmişti.
 

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