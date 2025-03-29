En çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildi

Kaynak: ANKA
En çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda ilkokul öğrencileri arasında oruç yarışması gerçekleştirildi. Bir ay boyunca sınıflarında en çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildiği yarışmanın ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Alemler İlk ve Ortaokulunda Alemler Cami İmam Hatibi ve Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyükpamukçu koordinesinde düzenlenen etkinlikte 9 sınıfta en çok oruç tutan 9 öğrenciye madalya verildi.

Anaokulu da dahil olmak üzere ödül verilen etkinlikle ilgili bilgi veren Büyükpamukçu, "İnşallah bu yılı başlangıç olarak kabul edip gelenekselleştireceğiz. Ramazan ayında iyilik haftasında sahip çıktıkları için küçük bayramlık ödüllerle ödüllendirildiler" ifadelerini kullandı.

Karacusu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, daha sonra öğrencilere madalya taktı.

En çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildi

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