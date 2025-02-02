En çok satılan otomobiller belli oldu. Alan büyük kâr etti

Yapay zeka destekli analizlere göre, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak tespit edilirken, en hızlı alıcı bulan araçlar hibrit modeller oldu.

EN HIZLI SATILAN HİBRİT MODELLER OLDU

Yakıt tipine göre gerçekleşen incelemelerde, hibrit araçların ikinci el piyasasında 45 gün ile en kısa sürede satıldığı belirlendi. Hibritleri 49 günle benzinli, 52 günle dizel ve 62 günle elektrikli araçlar takip etti.

C VE B SEGMENTLERİ ÖNE ÇIKTI

İkinci el araç piyasasında C ve B segmenti modeller, ortalama 47 gün içinde alıcı bulurken, D segmenti araçlar 61 gün, E segmenti araçlar ise 74 gün boyunca ilanda kaldı.

C segmenti içinde en hızlı satılan model Fiat Egea olurken, ortalama 39 gün içerisinde yeni sahibini buldu. Onu sırasıyla;

Toyota Corolla (41 gün)

Renault Megane (43 gün)

Honda Civic ve Ford Focus (45 gün)

Skoda Octavia ve Opel Astra (52 gün) takip etti.

RENKLERİ VE BÖLGELERE GÖRE SATIŞ HIZLARI

Araç rengine göre satış hızında da belirgin farklılıklar yaşandı. En hızlı satılan renk beyaz olurken, ortalama 48 gün ilanda kaldı. Gri araçlar 50 gün, siyah araçlar ise 63 gün sonunda satıldı.

Bölgesel analizlere göre, ikinci el araçların en hızlı satıldığı bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Ortalama satış süreleri ise şu şekilde sıralandı:

Güneydoğu Anadolu: 45 gün

Doğu Anadolu: 46 gün

Akdeniz: 49 gün

İç Anadolu: 50 gün

Ege: 51 gün

Marmara ve Karadeniz: 52 gün