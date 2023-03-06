En çok satın alınan iPhone rengi hangisi oldu? İstatistik yayınlandı

Fransa'da bir araştırma ve ürün geliştirme sistemi olan CIRP, Apple odaklı yeni bir araştırma yaptı.

Çoğu Apple kullanıcısı siyah veya beyaz iPhone modellerine bağlı kalsa da bazı kullanıcılar farklı renklere de yöneldi.

Klasik Gece Yarısı (Midnight) rengi neredeyse lacivert olduğu için Apple artık siyah bir iPhone bile satmıyor.

Yine de, genellikle gri, gümüş veya altın arasında seçim yapan iPhone Pro sahipleri bile her seride en az bir yeni renk seçeneği ile karşılaşıyor: Gece Yarısı Yeşili (Midnight Green), Gece Yarısı Mavisi (Midnight Blue), Sierra Mavisi (Sierra Blue), Alpine, Grafit (Graphite) ve son olarak Koyu Mor (Deep Purple).

İŞTE O İSTATİSTİK

Araştırmanın sonuçlarına göre, etkileyici bir şekilde iPhone 14 Pro sahiplerinin %42'si bu tatil döneminde Koyu Mor’u seçti. Grafit bir başka yeni renk olsa da, kullanıcıların %23'ü tarafından tercih edilerek üçüncü sırada kaldı. İkinci sırada ise kullanıcıların %24'ü tarafından seçilen Altın iPhone bulunuyor.

iPhone 14 modellerini alan çoğu kullanıcı, iPhone 13 Pro'nun Sierra Mavi'sine çok benzeyen yeni Mavi rengini seçti. Bunu Midnight (%26), Purple (%22), PRODUCT(RED) (%14) ve Starlight (%12) izledi.

Yeni iPhone SE 3, iPhone 13 modelleri ve iPhone 12 için daha geleneksel renkleri tercih etti. Örneğin, müşterilerin %62'si Midnight iPhone SE 3'ü, %38'i Midnight iPhone 13'ü ve %56'sı Black iPhone 12'yi tercih etti.