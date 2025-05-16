En çok satın alınan otomobil markaları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında 191 bin 983 aracın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. Bu araçların %43,5'ini motosiklet, %41,9'unu otomobil, %9,0'ını kamyonet, %2,7'sini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %10,3'ü Renault, %8,1'i Fiat, %7,7'si Toyota, %7,2'si Volkswagen, %6,8'i Peugeot, %5,7'si Hyundai, %5,3'ü BYD, %4,6'sı Opel, %3,9'u Skoda, %3,8'i BMW, %3,6'sı Chery, %3,5'i Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %2,9'u Ford, %2,4'ü Audi, %2,4'ü Nissan, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %1,5'i Mini, %1,3'ü Volvo ve %10,9'u diğer markalardan oluştu.

BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİ KORUYOR

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ediyor. Ocak-Nisan döneminde 348 bin 374 aracın %48,1'i benzin, %28,3'ü hibrit, %13,1'i elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlı oldu.

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR POPÜLER

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %31,7'si 1300 ve altı, %24,9'u 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,3'ü 1301-1400, %8,2'si 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %40,1'i gri, %25,5'i beyaz, %12,5'i siyah, %11,8'i mavi, %4,6'sı yeşil, %4,1'i kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklerden oluştu.