En çok satın alınan otomobil markaları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
En çok satın alınan otomobil markaları belli oldu

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Nisan ayında 191 bin 983 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu süreçte en çok satılan otomobil markaları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında 191 bin 983 aracın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. Bu araçların %43,5'ini motosiklet, %41,9'unu otomobil, %9,0'ını kamyonet, %2,7'sini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %10,3'ü Renault, %8,1'i Fiat, %7,7'si Toyota, %7,2'si Volkswagen, %6,8'i Peugeot, %5,7'si Hyundai, %5,3'ü BYD, %4,6'sı Opel, %3,9'u Skoda, %3,8'i BMW, %3,6'sı Chery, %3,5'i Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %2,9'u Ford, %2,4'ü Audi, %2,4'ü Nissan, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %1,5'i Mini, %1,3'ü Volvo ve %10,9'u diğer markalardan oluştu.

BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİ KORUYOR

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ediyor. Ocak-Nisan döneminde 348 bin 374 aracın %48,1'i benzin, %28,3'ü hibrit, %13,1'i elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlı oldu.

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR POPÜLER

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %31,7'si 1300 ve altı, %24,9'u 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,3'ü 1301-1400, %8,2'si 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %40,1'i gri, %25,5'i beyaz, %12,5'i siyah, %11,8'i mavi, %4,6'sı yeşil, %4,1'i kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklerden oluştu.

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