En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var?

Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme sonrası Türk futbolcuların yer aldığı en değerli 11 de değişti. 218 milyon euro değerindeki kadro şu şekilde...
Altay Bayındır (Manchester United): 10 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): 21 milyon Euro
Ozan Kabak (Hoffenheim): 10 milyon Euro
Merih Demiral (Al-Ahli): 18 milyon Euro
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 9 milyon Euro
Orkun Kökçü: (Benfica): 30 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu (Inter): 40 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 17 milyon Euro
Kenan Yıldız (Juventus): 30 milyon Euro
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 15 milyon Euro
Enes Ünal (Bournemouth): 18 milyon Euro