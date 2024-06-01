En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var?

En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig'de oynayan futbolcuların piyasa değerleri güncellenince en değerli Türk futbolculardan oluşan 11 de değişti. İşte 218 milyon euro değerindeki kadro...

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 1

Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme sonrası Türk futbolcuların yer aldığı en değerli 11 de değişti. 218 milyon euro değerindeki kadro şu şekilde...

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 2

Altay Bayındır (Manchester United): 10 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 3

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): 21 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 4

Ozan Kabak (Hoffenheim): 10 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 5

Merih Demiral (Al-Ahli): 18 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 6

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 9 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 7

Orkun Kökçü: (Benfica): 30 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 8

Hakan Çalhanoğlu (Inter): 40 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 9

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 17 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 10

Kenan Yıldız (Juventus): 30 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 11

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 15 milyon Euro

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En değerli Türk futbolcular belli oldu. Zirvede hangi isim var? 12

Enes Ünal (Bournemouth): 18 milyon Euro

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