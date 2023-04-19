En doğal saç bakımı nasıl yapılır?

Editör: Erkavim Yıldırım

Öncelikle saç yapısını zayıflatma riski taşıyan faktörleri bilmenizde yarar var. Çünkü her yaşta güçlü, hacimli ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçınıza bakım yapmak arada bir uygulayacağınız bir şey değil, korumanız gereken iyi bir alışkanlık olmalı.

DOĞAL ÜRÜNLER ŞART

Geleneksel saç bakımına yönelik çözümlerini seviyorsanız, saçınızı doğal olarak açmak ve aynı zamanda beslemek için yıkamadan önce sirke veya bal kullanmayı tercih edebilirsiniz. Saçları sağlıklı beslenme ile içten besledikten sonra, uygun maskeler, yağlar, şampuanlar ve saç kremleri ile dışarıdan da beslemek gerekir. Saç derisini iyice temizlemek için çok fazla miktara değil, bir ceviz eşdeğerine ihtiyacınız var.

Kırılgan saçları tedavi etmek için Hindistan cevizi yağı gibi besleyici yağları yaklaşık on dakika saçınızda bekletebilirsiniz. Tabii diğer mükemmel doğal ürünler olan zeytinyağı, hint yağı, tatlı badem ve adaçayı, fesleğen ve arnikayı da unutmamak gerek.

KOLAJEN



Menopozda saç zayıfladığında bile saç için gerekli olan mineral ve vitaminlerin birleşik etkisi sayesinde kolajen ampuller ile saçı güçlendirmek için müdahale edilebilir. Kolajen, saçı güçlendirdiği, büyümesini teşvik ettiği, nemlendirdiği ve doğal rengini koruduğu için daha güzel saçlara sahip olmanıza yardımcı olur. Ayrıca selenyum ve çinko gibi saç sağlığı için önemli olan, saçları güçlendiren ve dökülmeleri önleyen mineraller de vardır.

SAÇ NASIL YIKANMALI



Saçınızı sık sık yıkamazsanız saçınızı yağlı hale getirecek ve uygun kan dolaşımını engelleyebilecek fazla sebum riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hasarlı saçları tedavi etmek için ise yıkamayı azaltmak daha iyidir, çünkü çok sık yapılırsa saçın yapısına zarar verirler. Donuk saç görünümü ortaya çıkabilir. Basit bir durum gibi görünse de, saçınızı nasıl doğru bir şekilde yıkayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Saç bakımı özel bir yıkama ile başlar. Yıkama, kafa derisinin pH'ına uyan hassas ürünlerle ve doğru sıklıkta yapılmalı.

SAÇ MASAJI NASIL YAPILMALI



Saçınızı güçlendirmek istiyorsanız, saç kurutma makinesi, düzleştirici ve saç maşası gibi saç kütikülünü bozmaktan ve kurutmaktan başka bir işe yaramayan cihazlardan gelen aşırı ısıdan kaçınmalısınız. Saç bakımı için doğal çözümler arasında, yıkama sırasında veya günün belirli saatlerinde yapılacak saç derisine yönelik masajlara da yer vermelisiniz. Örneğin, yatmadan önce iyi bir masaj, son derece rahatlatıcı olabilir.