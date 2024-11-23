En düşük emekli maaşı 2025'te ne kadar olacak? 4 milyon emekliyi bekleyen büyük tehlike

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarında kök maaş düzenlemesi yapılmaması durumunda milyonlarca emeklinin 2025 yılında maaşlarına zam alamayacağını ve 12 bin 500 TL'de kalacağını belirtti.

2025 yılı için en düşük emekli maaşının kaç lira olacağı merakla beklenirken çalışma hayatına ilişkin açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun vatandaşları uyardı.

Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre yaklaşık 4 milyon emekli emekli aylıklarına kök maaş düzenlemesi yapılmazsa yeni yıla hiç zam alamadan girecek.

Her ne kadar kök maaş düzenlemesinin Ocak ayında yapılacağı söylense de şimdiye kadar hiçbir açıklama yapılmamış olması emeklileri yeni yıla zamsız girme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan emekliler enflasyon oranında yapılacak zam karşısında bir zam almamış olacak... Ayrıntılar haberimizde...

12 BİN 500 LİRA AYLIK ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Ocak zammına günler kala emeklilerin en büyük derdi kök maaş sorunu yeniden gündeme geldi. Yeni yılda da kök maaş düzenlemesi yapılmaması halinde kök aylığı 10 bin 700 liranın altında kalan emekliler 2025'te 12 bin 500 lira almaya devam devam edecek.

“MİLYONLARCA EMEKLİ YİNE 12 BİN 500 LİRA ALIR”

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarındaki kök aylık sorunu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“7 bin lira emekli aylığı alan var, 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira kök aylığı olanlar var. Devlet, bu rakamları belirlediği en düşük 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Yani kök aylığı düşük olanların aylıkları en düşük emekli maaşlarına tamamlanıyor. Böyle bir çalışmayı hükümet yapmaz ise milyonlarca kişi Ocak'ta yine 12 bin 500 lirayı almaya devam edecek. Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişilerin kök aylıklarına yüzde 17'lik enflasyon farkı verilse bile bu kişilerin aylıkları 12 bin 500 lirayı geçmez.”

“BİR AN EVVEL YASANIN ÇIKMASI LAZIM”

Kök aylık sorununun bir an evvel olması düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Özgür Erdursun " Aralık ayında en azından olması gerekiyor meclisten bununla ilgili bir yasanın çıkması gerekiyor” diyerek zamanın daraldığını söyledi.