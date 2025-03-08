En düşük emekli maaşı 73 bin 762 TL olacak. Enflasyon üzerinde zam alacaklar

Düzenleme: Kaynak: DW

Yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçtiği Almanya'da 21 milyon emeklinin maaşına 3,74 oranında zam yapıldı. Bin 800 Euro olan emekli maaşlarına 66 Euro zam yapıldı. Avrupa'daki 32 ülke arasında Türkiye en düşük emekli maaşı veren 2. ülke oldu.

Çok sayıda gurbetçimizin yaşadığı Almanya'da emekli maaşlarına zam yapıldı. Türkiye'de uzun süredir emekli maaşlarına zam alamayan emekliler sadece enflasyon farkı alarak geçim savaşı vermeye devam ediyor.

Her fırsatta politikacıların "Almanya bizi kıskanıyor" diyerek vatandaşları bizden zor durumda olduklarına inandırmaya çalıştığı Almanya emekli maaşlarına zam yaptı. Hem de bizdeki gibi emekli sayısı 16 milyon değil 21 milyon.

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Yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçtiği Almanya'da "standart emekli maaşı" olarak nitelenen bin 800 Euro’luk (71 bin 154 lira) emekli maaşına 66 Euro (2 bin 608 lira) zam yapıldı. Emekliler 73 bin 762 TL olan zamlı maaşlarını 1 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacak.

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21 milyon emekliden 1 milyon 705 bini emeklilik döneminde Almanya dışında yaşıyor. 2023 itibarı ile Türkiye'ye havale edilen emekli maaşı sayısı 88 bin 174 oldu. Türkiye, Avrupa’da 32 ülke arasında Euro bazında ortalama emekli maaşlarının en düşük olduğu ikinci ülke. Türkiye’nin altında sadece Bulgaristan yer alıyor.

Almanya'daki yaşayan bir emekli 2 aylık maaşını yani 3 bin 732 Euro'yu hiç harcamazsa ayağını yerden kesecek bir araca 2 aylık emekli maaşıyla sahip olabiliyor. Türkiye'de yaşayan bir emeklilerin yarısından çoğu 14 bin 469 TL emekli maaşı alıyor. 2 aylık maaşı 28 bin 938 TL yapıyor. Bununla değil araç ancak 4 tane araç lastiği satın alabiliyor.

Bu bile Almanya'dan emekli olanla Türkiye'den emekli olan arasındaki alım gücünün bir göstergesi.

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